Ardore-Calcio: Francesco Maviglia ritorna in campo con l’Academy Ardore.

“In questi ultimi vent’anni da calciatore ho vissuto emozioni ed esperienze forti e allo stesso tempo belle, emozioni che mi hanno dato tanto e che porterò sempre strette nel mio cuore”. Queste sono state le parole dette da Francesco Maviglia (classe 1988), giocatore e capitano dell’Ardore Calcio, nella sua ultima stagione disputata ad Ardore (2023/2024) dove aveva chiuso il suo capitolo sportivo lasciando in dote ai più giovani tanta esperienza, non solo come giocatore ed atleta, ma anche e soprattutto come uomo.

Tante le squadre che lo hanno visto calcare il manto erboso: Africo, Roccella Jonica, Lazzaro, Locri, Bianco, Bovalino, San Luca, e Ardore dove ha concluso il suo percorso calcistico attivo.

Ma come spesso accade il richiamo del profumo dell’erba, ancor più se dolcemente bagnata, ha avuto il suo fascino e quindi, Francesco Maviglia, non ha resistito al forte richiamo del pallone decidendo di rimettere ai piedi gli amati scarpini per ridiscendere in campo per una nuova ed esaltante avventura. L’occasione gli viene fornita dalla Società sportiva “Academy Ardore”, società ed ambiente che Maviglia conosce molto bene e nel quale si è sempre distinto per impegno e professionalità, soprattutto a contatto con i ragazzini della scuola calcio.

La notizia dell’ingaggio di Mister Francesco Maviglia è stato dato dalla società dilettantistica sulla propria pagina facebook: “…il suo curriculum è talmente lungo e condito da ottimi risultati che ci vorrebbe un articolo a parte per descriverlo, basta solo ricordare quanto fatto con l’Asd Ardore negli ultimi tre anni, con due “promozioni” nei campionati di 1^ categoria prima e promozione dopo, con in mezzo una finale playoff.

L’arrivo di Maviglia all’Academy segue quelli altrettanto importanti di Fuda, Placanica e Nicita, anch’essi capitani e bandiere di Siderno, Bovalinese e Bianco, e poi ancora di Costa, Marcianò, Pedullà, Bruzzaniti, Romeo, Emiliano Morales e le giovani promesse Coluccio e Caporale. L’annuncio di oggi rappresenta, probabilmente, un risultato che va al di là anche delle nostre più rosee previsioni d’inizio mercato. Un ruolo importante lo ha avuto la stretta amicizia che lega Maviglia al suo amico Gianfranco Sorbara. Pertanto, benvenuto Ciccio Maviglia e sempre forza Academy Ardore”.

Chiaro il messaggio fatto pervenire alla società e a tutti gli sportivi locali da Ciccio Maviglia, che proprio in queste ore sta tornando nella nostra amata terra: “Il mio ritorno in campo è dettato soprattutto dalla enorme voglia di rimettermi in discussione, sempre con l’obiettivo di dare l’esempio per i più giovani e contribuire alla loro naturale crescita, ma anche perché sento forte il desiderio di mordere ancora, sportivamente parlando, le caviglie degli avversari verso i quali ho sempre nutrito, e nutro ancora il massimo rispetto. Ho scelto l’Academy Ardore perché è una società giovane e alla quale, sono certo, la mia esperienza può tornare senz’altro utile. Ci vedremo presto in campo”...ora il magnifico ritorno!