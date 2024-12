Ardore-Calcio: una partita ed un risultato “scoppiettante”. Vince il Bianco sul Rosarno (4-3).

Rocambolesca, clamorosa ed avvincente, così in breve possiamo definire la vittoria interna di ieri, del Bianco che giocava ad Ardore per il perdurare dell’indisponibilità del proprio terreno di gioco.

Il risultato finale è stato di 4 a 3, risultato che ha tenuto tutti con il fiato sospeso a causa del continuo ribaltamento del vantaggio.

I biancoazzurri hanno avuto la meglio sulla forte Virtus Rosarno, attualmente terza con 24 punti, ma con una partita in meno.

Con questi tre punti la formazione bianchese raggiunge quota 14 e si posiziona al quart’ultimo posto a solo un punto dal San Nicola Chiaravalle (15) e a due dal Capo Vaticano (16).





Con questo successo, che segue a ruota il pareggio interno della settimana scorsa ottenuto contro il Città di Guardavalle (1-1), il Bianco conta di riprendere la corsa per raggiungere l’obiettivo stagionale che è quello di salvare almeno la categoria.

Ricordiamo che nella settimana appena trascorsa era stato sollevato dall’incarico il tecnico Loccisano, pertanto in panchina ieri si è seduto Giovanni Criaco in attesa di capire bene il da farsi.





La cronaca.

La partita inizia subito in maniera scoppiettante, già al 4’ i padroni di casa passano in vantaggio grazie ad un rigore concesso dall’arbitro Riccio di Reggio Cal. per un fallo nell’area rosarnese.

Sul dischetto si presenta G. Simigliani che non sbaglia (1-0).

Passano solo 2’ ed il Rosarno assesta un doppio colpo micidiale: prima pareggia con Corrao (1-1) che sfrutta un errore difensivo, e poi passa addirittura in vantaggio con Lugli (1-2).

Prima del termine della prima frazione di gioco il Bianco riacciuffa il pari (2-2) grazie ad una rete ancora di Simigliani G..





Anche la ripresa non elemosina le sorprese e già al 10’, ancora Simigliani G. si fa notare portando il Bianco in vantaggio (3-2), concludendo in rete un bel passaggio dell’ottimo Mammoliti e realizzando tra l’altro la sua personale tripletta.

Il Rosarno, come sua consuetudine, non è mai domo ed attacca a testa bassa riuscendo a raggiungere il pari al 35’ st con Napoli (3-3).

Quando la partita sembrava incanalarsi verso un definitivo pareggio, ancora Simigliani ma stavolta il fratello Luis assesta la zampata vincente e al 44’ st approfitta di una serie di rimpalli per ribattere in rete da distanza ravvicinata.

È il goal della vittoria (4-3), un successo che come dicevamo prima ridà fiato e speranza alla formazione del Bianco che domenica prossima dovrà vedersela contro il Val Gallico, mentre la Virtus Rosarno sarà ancora impegnata in trasferta ma stavolta contro l’attuale capolista Gioiosa Jonica.





Viste le emozioni in campo c’è stato da registrare anche qualche momento di tensione, sia tra i giocatori, infatti ci sono stati 3 espulsi: Luccisano (B), Corrao (R) e Stramandinoli (R), ed anche l’allenatore Maurizio Panarello che, a suo dire, è stato espulso per essere entrato in campo soltanto per sedare ed allontanare un suo giocatore dal parapiglia che si era creato.





In buona sostanza è stato un bell’incontro, giocato bene da entrambe le formazioni ma con un Bianco più determinato a conseguire il successo e lo ha fatto nonostante abbia giocato per un po anche in inferiorità numerica. Buon viatico per il proseguo del campionato.





Risultato: A.C.D. Bianco Vs Virtus Rosarno 4-3





Le reti: 4’ Simigliani G., rig. (Bianco); 6’ Corrao (Rosarno); 9’ Lugli (Rosarno); 34’ Simigliani G. (Bianco); 10’ st Simigliani G. (Bianco); 35’ st Napoli (Rosarno); 44’ st Simigliani L. (Bianco).





Le formazioni:

A.C.D. Bianco: Cotroneo 6; Casalderrey 6,5; Echazu 6 (28’ st Criaco sv); Caffo 6,5; Mammoliti 7; Simigliani Luis 7 (10’ st Centaro 6); Loccisano 6; Lupo 6,5 (1’ st Battaglia 6); Simigliani Giancarlo 8; Cortizas 6.

All. Giovanni Andrea Criaco 6,5

Virtus Rosarno: Stillitano 5,5; Acosta 6 (42’ pt Teri Lopez 6) Alvarez 6 (8’ st Pertierra 6); Corrao 6,5; Faure 6; Guerrisi 6,5; Lugli 7; Morgante 6 (24’ st Stramandinoli 6); Napoli 7; Raso 6,5; Scarcella 6.

All. Maurizio Panarello 6

Arbitro: Riccio di Reggio Cal. 6

Note: espulsi Luccisano (B), Corrao (VR); Stramandinoli (VR)