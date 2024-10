Arrestato Domenico Papalia, figlio del boss: traffico di cocaina al centro dell’inchiesta

Arrestato Domenico Papalia, figlio del boss della 'ndrangheta Antonio Papalia, per traffico di cocaina

Milano - Domenico Papalia, 41 anni, figlio dello storico boss della 'ndrangheta lombarda Antonio Papalia, è stato arrestato con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, in particolare cocaina. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa nell'ambito di un'inchiesta condotta dai pm di Milano Sara Ombra e Leonardo Lesti, con l'operazione eseguita dal Gico del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza milanese.

L'operazione, che ha portato all'arresto di Papalia, fa parte di un'indagine più ampia che ha visto l'emissione di cinque misure cautelari. Il nome di Papalia era già emerso in altre indagini, e di recente è stato menzionato anche nell'inchiesta sulle curve di San Siro, che ha portato all'arresto di 19 persone. Sebbene non fosse tra gli indagati, il suo nome è apparso nelle carte per i legami con Rosario Calabria, ritenuto vicino a Luca Lucci, capo ultrà milanista arrestato nelle scorse settimane.

L'inchiesta, che coinvolge oltre 50 persone, riguarda traffici di droga dal Nord Europa verso l'Italia. Alcune richieste di custodia cautelare sono state rigettate dalla gip Anna Calabi, mentre per altri indagati sono previsti interrogatori preventivi, come stabilito dalla recente riforma della giustizia.

Chi è Domenico Papalia?

Domenico Papalia è il figlio di Antonio Papalia, considerato uno dei capi storici della 'ndrangheta in Lombardia, detenuto all'ergastolo. L'influenza della famiglia Papalia si estende principalmente nell'area milanese, in comuni come Corsico e Buccinasco, considerati tradizionali roccaforti della criminalità organizzata calabrese nel Nord Italia.

Papalia junior era già stato coinvolto in altre indagini in passato, confermando il legame profondo della famiglia con attività criminali di rilievo. L'arresto di Domenico, nell'ambito di una nuova indagine sul traffico di cocaina, rappresenta un ulteriore colpo alla struttura criminale legata alla famiglia Papalia.

L'inchiesta sul traffico di cocaina

L'operazione in questione riguarda un vasto traffico di stupefacenti, prevalentemente cocaina, con rotte che partono dal Nord Europa e si ramificano in Italia. La Guardia di Finanza, attraverso una serie di intercettazioni e monitoraggi, è riuscita a ricostruire la rete di contatti e i canali utilizzati per il traffico illegale, arrivando a eseguire i primi arresti.

L'indagine è ancora in corso, e si attendono ulteriori sviluppi che potrebbero coinvolgere altre persone legate alle dinamiche del traffico di stupefacenti e della 'ndrangheta in Lombardia.

Conclusione

L'arresto di Domenico Papalia rappresenta un importante sviluppo nell'attività di contrasto alle organizzazioni criminali che operano nel traffico internazionale di droga. La famiglia Papalia, con una storia radicata nella criminalità organizzata calabrese, continua a essere un obiettivo chiave per le forze dell'ordine italiane.