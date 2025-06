Arriva Smart.OPS, Intelligenza artificiale a tutela della business continuity

Tempo di lettura: ~3 min

La business continuity è fondamentale per garantire che le attività aziendali possano continuare a funzionare anche in caso di eventi imprevisti o disastrosi, come guasti hardware, attacchi informatici, blackout, errori umani o calamità naturali. Negli ultimi anni questa è diventata una vera e propria necessità strategica per assicurare la resilienza operativa, proteggere gli asset digitali e salvaguardare la reputazione aziendale.

Smart.OPS è il servizio di ATON IT - società specializzata nello sviluppo e nell’applicazione di soluzioni ICT full service - per il monitoraggio predittivo, la manutenzione e l’assistenza degli asset IT aziendali come notebook, desktop, server. Grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale e alla competenza dei tecnici specializzati di ATON IT, la nuova soluzione permette di anticipare i problemi riuscendo a prevedere guasti hardware con 72 ore di anticipo e una precisione del 94%, permettendo interventi preventivi che evitano interruzioni di servizio. Utilizzando Smart.OPS le aziende avranno una sensibile riduzione dei fermi operativi, maggiore controllo su dispositivi e infrastruttura in tempo reale, minore carico sul team interno e conseguente focus su altre attività strategiche oltre a sicurezza continua attraverso patch e aggiornamenti garantiti, servizio modulare e personalizzabile e un presidio continuo della compliance normativa e aziendale.

Nata dalla stretta collaborazione tra la Business Unit Digital Analytics & Engagement guidata da Cristiano Magi e la divisione Infrastruttura IT, ricerca e innovazione guidata da Christian Pisani, la soluzione Smart.OPS viene incontro alle esigenze di aziende di qualsiasi settore grazie all’elevata flessibilità e scalabilità: dal Retail & GDO (con la necessità di gestire device e PC nei negozi e punti vendita) all’Hospitality (spesso senza IT interno) passando per piccoli istituti finanziari, assicurazioni, scuole fino al settore sanitario, dove la continuità aziendale coinvolge sia l’aspetto economico che di tutela dell’essere umano.

“Con Smart.OPS vogliamo portare innovazione non solo alle grandi aziende, ma anche a realtà medie e piccole. Il servizio è completamente scalabile, si basa sui dati reali per fare previsioni e entra a regime dopo circa tre settimane di osservazione, continuando ad aggiornarsi costantemente”, ha dichiarato Cristiano Magi, Manager della Business Unit Digital Analytics & Engagement di ATON IT. “Questo approccio è molto più flessibile rispetto ai sistemi basati su soglie fisse, perché considera anche il contesto. Così, un picco previsto non genera un falso allarme, ma viene interpretato correttamente dal sistema”.

Intelligenza Artificiale ma il fattore umano rimane elemento centrale

“Ovviamente oltre alla tecnologia ci sono le persone. Con la soluzione Smart.OPS, ATON IT mette a disposizione personale tecnico specializzato che rileva gli alert e ispeziona a distanza e con competenza le macchine per poi risolvere il problema con procedure e tempi certi”, prosegue Cristiano Magi.ù

“Smart.OPS rappresenta un'evoluzione del monitoraggio IT tradizionale attraverso un layer di intelligenza predittiva che trasforma dati grezzi in insights strategici”, spiega Christian Pisani, Manager della Divisione Infrastruttura IT, ricerca e innovazione di ATON IT. “Il servizio che abbiamo strutturato raccoglie e analizza continuamente oltre 200 metriche diverse: dalle performance hardware (CPU, memoria, storage) fino al comportamento delle applicazioni critiche. Il sistema coordina diversi strumenti per identificare pattern e anomalie attraverso algoritmi di machine learning. L'elemento distintivo è la gestione intelligente delle soglie: invece di allarmi fissi che generano troppi falsi positivi, abbiamo configurato un sistema che apprende i ritmi normali dell'infrastruttura e crea ‘zone di normalità’ dinamiche. Così distingue automaticamente tra un picco di utilizzo previsto (fine mese, backup notturni) e un vero problema sistemico”.

