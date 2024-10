Arte e solidarietà, all’asta “Villages of life” di Eleonora Pulcini. I proventi finanzieranno la costruzione di scuole in Africa

Sabato 12 ottobre sarà battuta all’asta “Villages of life”, splendida opera pittorica dell’artista italiana Eleonora Pulcini.

L’evento, a scopo benefico, si terrà a Tailrace Centre, in Tasmania, isola dell’Australia dove l’artista vive e ha aperto due gallerie.

I proventi della vendita saranno devoluti all’organizzazione “Villages of Life” – da cui l’opera prende il nome – da anni impegnata in missioni umanitarie.

L’obiettivo è realizzare venti scuole in dieci anni nelle regioni più povere dell’Africa, per garantire il diritto all’istruzione ai bambini e la promessa di un futuro migliore.

Nata a Roma, Eleonora Pulcini è un artista visionaria, audace e coraggiosa: è riuscita a far emergere il suo talento a livello internazionale con opere acquistate da amatori e collezionisti in tutto il mondo.

Eleonora è una sognatrice divenuta l’artefice del proprio successo.

La sua carriera continua a crescere spinta da un’ inarrestabile passione creativa, che la porta sovente a collaborare con associazioni, organizzazioni ed enti prodigandosi per il benessere collettivo.

“Grazie a Eleonora – afferma Leonarda Zappulla, critico d’arte – per essere uno splendido esempio di autodeterminazione e realizzazione e per dare il proprio contributo alla società in maniera viva e attiva, finanziando dei piani che consentiranno anche alle generazioni future delle zone del mondo meno fortunate di ricevere una sana istruzione e di coltivare sogni e speranze”.