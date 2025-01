ATON .ONWINTER: 300 professionisti guardano al futuro, tra AI e bionica

Il 24 gennaio protagoniste a Treviso le applicazioni concrete dell’AI di Aton nelle imprese e le ultime innovazioni tecnologiche di Zebra Technologies e Honeywell. EMERGENCY presenta l’app Food Hubber per gestire le emergenze alimentari. Special Guest Cristina Scocchia, amministratore delegato di illycaffè. Il CEO di Aton, Giorgio De Nardi: “Con la tecnologia anticipiamo i cambiamenti di un nuovo mondo, più umano e sostenibile”

Transizione digitale, intelligenza artificiale, strategie organizzative, sviluppo sostenibile ispirato alla bionica. L’evento .onWinter 2025 nasce per promuovere un dialogo su questi temi.

Saranno presenti oltre trecento professionisti che operano nel settore dell’innovazione, nei vari ruoli e in diversi mercati: faranno focus sui temi dell’intelligenza artificiale e di come stiano cambiando il lavoro, le produzioni e l’economia a ritmi sempre più rapidi.

Organizza Aton, tech company trevigiana, l’appuntamento è fissato venerdì 24 gennaio 2025 a Silea (Treviso), presso la Residenza Claudia Augusta.

“Credo che le aziende debbano ampliare lo sguardo, andando oltre i loro profitti e abbracciando l’intero ecosistema in cui operano”, dichiara il CEO di Aton, Giorgio De Nardi.

“L’evento .onWinter ha l’obiettivo di aprire il mondo Aton ai suoi principali stakeholder per diffondere la cultura dell’innovazione e della sostenibilità, analizzando le sfide dei tempi e cercando di capire come la tecnologia possa migliorare le nostre vite e il mondo in cui viviamo, ispirandosi alla natura e alla bionica.

È un momento in cui il rapido susseguirsi delle rivoluzioni tecnologiche genera una grande incertezza che potrebbe paralizzare, ma che, al contrario può e deve diventare la scintilla per costruire una dimensione completamente nuova. In questo scenario complesso, la tecnologia non è solo uno strumento, è un mezzo per connettere persone e soluzioni elevando gli scopi e la remunerazione del lavoro e al tempo stesso la qualità delle nostre vite”.

Nella stessa direzione l’intervento di Cristina Scocchia, amministratore delegato di illycaffè, consigliere di amministrazione EssilorLuxottica e Fincantieri, che ci illustrerà il suo modello di leadership, basato sulla crescita personale, la responsabilità e il lavoro in team.

Per fare la differenza bisogna sognare in grande, agire con determinazione e fare squadra: “In salita si accelera, non si frena”, come scrive nel suo libro “Il coraggio di provarci”.

Nel corso della tavola rotonda “Drive the Change” Luca Gelosi, Senior Director Global Sales Strategy di Zebra Technologies e Michele Cucinotta, Country Manager di Honeywell, presenteranno insieme ad Aton le ultime frontiere dell’innovazione digitale, in uno scenario in cui l’intelligenza artificiale si sta sempre più espandendo e trasformando i modelli di business nella moda, nei beni di largo consumo e nell’energia.

Elisa Barbieri, Direttrice di Ca’ Foscari Challenge School ci parlerà del nuovo master “Future & Foresight. Metodi di anticipazione di futuro per imprese e istituzioni”, progettato per rispondere alle esigenze di professionisti e manager delle organizzazioni italiane di fronte alle sfide poste da un contesto globale in rapida evoluzione.

Per affrontare questo scenario complesso è fondamentale unire gli obiettivi economici e finanziari con quelli etici, sociali e ambientali: la testimonianza di EMERGENCY ci mostrerà come la tecnologia possa essere un acceleratore per il benessere collettivo nella gestione dei flussi delle risorse a vari livelli.

In particolare, si farà focus su Food Hubber, l’app che riduce gli sprechi alimentari e sostiene le famiglie in difficoltà.

L’evento .onWinter sarà anche un'occasione per fare il punto sull’andamento delle attività di Aton, azienda tech trevigiana (260 collaboratori attuali, fatturato di 22,8 milioni di euro nel 2023) che ha messo l’intelligenza artificiale al centro dello sviluppo delle proprie soluzioni e servizi.

La nuova piattaforma software .one è basata sull’AI, è stata progettata per evolversi continuamente attraverso l’integrazione di moduli e funzionalità avanzate, come la gestione di ordini destrutturati da fonti e canali diversi e l’arricchimento delle informazioni di prodotto da parte di tutti gli attori della filiera.

Una tecnologia che sta già rivoluzionando il flusso documentale e i processi nei settori food & beverage, retail, fashion, GDO, industria e distribuzione, garantendo maggiore efficienza, riduzione degli errori e ottimizzazione delle risorse.

L’evento è in collaborazione con Zebra Technologies, Honeywell, Soti e Bluestar.

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO Aton SpA Società Benefit

Aton è una tech company con headquarter a Villorba, nel Trevigiano, operativa nel settore digitale-informatico.

Sviluppa soluzioni per la trasformazione digitale sostenibile delle vendite omnichannel e dei processi di tracciabilità e supply chain aziendale.

Si affianca alle imprese con servizi di supporto internazionali e copertura su tutti i fusi orari, 365 giorni all’anno.

Tra i clienti, top player nel settore del fashion e del retail, dell’industria, della grande distribuzione organizzata e del settore energy.

Fondata da Giorgio De Nardi nel 1988, la sua missione è crescere insieme all’ecosistema di collaboratori, clienti, partner, ambiente e comunità, realizzando profitti etici e sostenibili.

Il gruppo Aton, composto anche dalle aziende Blue Mobility (soluzioni IT per la logistica e la rete vendita delle PMI) e Aton AllSpark (joint venture di Aton e Allspark, azienda IT specializzata nel mercato fashion retail), nel 2023 ha chiuso il fatturato a 22,8 milioni di euro, +2,2% sull’anno precedente.

Oggi il gruppo occupa circa 240 persone che servono oltre 750 clienti in tutto il mondo che operano nei seguenti settori:

il 39% nei prodotti di largo consumo dal cibo alla cura della persona,

il 42% nella grande distribuzione organizzata e nel fashion,

il 19% nel mondo dell’energia.

Dal 2018 Aton è certificata Great Place to Work.

Nel 2021 è diventata Società Benefit e ha integrato nel proprio statuto obiettivi sociali (people), ambientali (planet) oltre che economici (prosperity).

Nel 2023 è entrata a far parte della community delle aziende B Corp che si impegnano in un percorso di miglioramento continuo per trasformare il sistema economico globale.

L’azienda presenta ogni anno un report di impatto.

La visione strategica dell’azienda nasce dal fondatore e CEO Giorgio De Nardi, affiancato dal board, l’organo collegiale di gestione, composto dagli executive team leader di tutte le funzioni aziendali e da un coach indipendente.

Altri ruoli apicali sono quelli legati all’ambito finanziario con Tania Zanatta; vendite Gianluca Palmisano; persone e cultura aziendale Stefano Negroni, sviluppo di business Giovanni Bonamigo, sviluppo di software Piero Pescangegno, progetti di integrazione Giovanni Pozzobon e servizi di assistenza Marco Arrigoni.

Il business si articola in vendita di servizi, consulenza e prodotti IT.

Le app di Aton fanno parte di un’unica piattaforma digitale di proprietà che abbraccia tutta la supply chain.

L’azienda propone software e servizi di gestione dei processi legati alle vendite, con particolare attenzione ai canali di distribuzione: dall’e-commerce al punto vendita fisico, passando per la gestione e la relazione con il cliente.

Sul fronte della supply chain Aton mette a disposizione software e servizi per il monitoraggio e la gestione di un prodotto lungo tutto il suo ciclo di vita, garantendone la tracciabilità.

Soluzioni che Aton applica anche in missioni di pace internazionali grazie a collaborazioni con organizzazioni intergovernative a carattere mondiale.

Aton realizza progetti per i clienti tramite analisi, consulenza e disegno di soluzioni software e hardware, integrazione dati, project e service management, governo da remoto del parco hardware con piattaforme di enterprise mobility management, affiancamento sul campo e formazione, supporto multilingua a utenti e sistemi software e hardware.

Ma non solo, Aton è aggiornata sulle ultime tecnologie presenti sul mercato e fornisce la consulenza per scegliere i migliori hardware in base ai relativi software.

Con le attività di assistenza tecnica hardware, Aton opera in ottica green contribuendo all’allungamento del ciclo di vita di un parco di migliaia di dispositivi in un’ottica di economia circolare, riducendo la quantità di rifiuti tecnologici.