Attrezzi necessari per riparare l’auto. Può capitare a ogni automobilista di dover intervenire sul proprio veicolo. Oltre a un po' di pazienza e una certa abilità, per riparare l'auto servono degli attrezzi particolari. Alcuni di questi attrezzi sono insostituibili, a prescindere dal tipo di automobile. Nei vari negozi online, si trovano moltissimi attrezzi attrezzi, di tante marche specializzate. Ecco gli attrezzi che servono più spesso.

• Un set di pinze è molto utile, ce ne sono di vari tipi e dimensioni. Diventano indispensabili quando bisogna intervenire su elementi del circuito elettrico, ad esempio sui cavi. Esistono anche modelli particolari dipinse elettricista, per tagliare e spelare cavi.

• Chiavi a rocchetto con adattatori di vario tipo. Questi attrezzi sono molto utili, spesso si acquistano in una confezione rigida di protezione. Vari kit includono chiavi esagonali, chiavi a cricchetto, cacciaviti, con prolunghe e vari altri accessori

• Le chiavi inglesi sono attrezzi indispensabili per ogni meccanico. Si trovano spesso in serie. Molti modelli hanno un lato con anello e l'altro lato aperto.

• Per stringere elementi di fissaggio con la forza giusta, come bulloni, dadi o candele, è indispensabile una chiave dinamometrica. Infatti, se questi elementi vengono fissati con una forza sbagliata, si possono bloccare, danneggiare, piegare.

• Un maglio è un grande martello che si usa per togliere dei bulloni quando sono bloccati. Il maglio in gomma è molto utile, ha la testa ricoperta di materiale morbido per evitare vedi rovinare superfici in metallo. A volte è molto utile anche un piccolo cartello con la testa in metallo.

• Cacciaviti. Ce ne sono tantissimi tipi, ma quelli più usati sono quelli piatti o a croce. Per lavorare in punti difficili da raggiungere, è utile avere cacciaviti anche con l’asta lunga.

• Il multimetro è un apparecchio multifunzione indispensabile per esaminare e intervenire nell'impianto elettrico: serve a controllare e diagnosticare il circuito, i cavi, misurando la tensione della corrente. Alcuni modelli offrono anche la funzione di misurazione della temperatura, per individuare eventuali elementi surriscaldati.

• Attrezzi per fare luce. Molto spesso non basta una lampada da indossare in testa o da appoggiare. Le torce moderne hanno sostituito i bulbi luminosi con le luci a LED, che sono più luminose e durano più a lungo.

• Detergenti e lubrificanti sono prodotti molto utili, ce ne sono in forma spray, liquida o in pasta. Bisogna scegliere il prodotto giusto in base all'unità su cui si interviene.

• Trapano a percussione. Si tratta di un attrezzo che serve a montare e smontare rapidamente dadi e bulloni delle ruote. Alcuni modelli sono a batteria, altri pneumatici.

Tutti questi attrezzi e tantissimi altri, insieme agli accessori e a tutto ciò che serve per intervenire su auto di ogni tipo, si possono trovare nel nostro negozio online.

Puoi trovare strumenti nel negozio online Autoparti.it