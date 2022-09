Azzolina, scuole chiuse sicuramente fino al 13 aprile

ROMA, 1 ARI - Le scuole fino al 13 aprile "saranno sicuramente chiuse": a dirlo è la ministra Lucia Azzolina secondo quanto apprende l'ANSA. La ministra invita quindi il mondo della scuola a continuare a puntare sulla didattica a distanza. E' in corso un lavoro al Ministero dell'Istruzione sugli esami di Stato, la ministra ha invitato i dirigenti scolastici a non lasciarsi influenzare da quello che si sente e si legge in queste ore, anche sulle valutazioni degli alunni, "le notizie ufficiali arrivano dal Ministero. Alcune decisioni vanno prese in modo celere".

Sugli Esami di Stato "il confronto è aperto e a giorni saranno comunicate decisioni ufficiali in merito". È quanto rende noto il Ministero dell'Istruzione. È in corso un confronto per ascoltare le proposte di tutte le forze di maggioranza. "Le decisioni che saranno prese dovranno tener conto della situazione d'emergenza che il Paese sta vivendo. L'impegno è quello di lavorare su molteplici scenari", dice il ministero il quale ricorda che la Ministra Azzolina si è sempre detta favorevole a una valutazione seria dell'anno scolastico in corso e degli Esami, "nel rispetto del lavoro che stanno portando avanti i docenti e dell'impegno di famiglie e studenti".

Bisognerà "recuperare un po' di tempo a scuola", anche perchè la didattica a distanza sta funzionando bene in alcune realtà meno in altre. E' necessaria una normativa "che dia basi solide per concludere l'anno scolastico" e nei prossimi giorni si terranno una serie di tavoli tecnici perché il prossimo anno parta con regolarità. E' quanto ha detto la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina - secondo quanto apprende l'ANSA - che oggi ha svolto una serie di incontri con esponenti del mondo della scuola.

a Ministra Lucia Azzolina ha incontrato oggi, in videoconferenza, le Organizzazioni Sindacali sull'emergenza coronavirus. All'ordine del giorno, la chiusura dell'anno scolastico in corso e l'avvio di quello che inizierà a settembre. Nel corso dell'incontro, si è parlato di didattica distanza, delle risorse stanziate per supportarla, di mobilità del personale. La Ministra, aprendo l'incontro, ha voluto ringraziare ancora una volta, attraverso i sindacati, "tutto il personale della scuola che sta facendo enormi sforzi, in questa emergenza, per stare vicino ai nostri ragazzi". Ha poi annunciato tavoli tecnici con i Sindacati per lavorare all'avvio regolare del prossimo anno scolastico.