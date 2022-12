Babbo Natale Atellano a Sant'Arpino, successo per l'evento organizzato da Culture Space

SANT'ARPINO. Grande successo in zona Castellone (via martiri Atellani), a Sant'Arpino, per l’incontro con Babbo Natale organizzato dell’associazione "Culture Space" di Aniello Di Santillo, in collaborazione con "Macelleria O Piattino". Animazione, bolle di sapone, palloncini, gadgets, musica e tanto altro per una giornata ricca di emozioni e gioia a cui hanno potuto partecipare tanti bambini.

Di Santillo non ha contenuto la sua felicità per l'evento di forte impatto sociale: "Ringrazio il Babbo Natale Atellano, che riesce sempre a infondere, in tutti noi, gioia e speranza nel futuro. Un grazie particolare anche alla Macelleria O Piattino, che riesce sempre a dare spazio alle nostre iniziative, oltre che ad essere un punto di riferimento per la comunità Santarpinese. È stato bellissimo vedere i bambini emozionati, penso che ognuno di noi vorrebbe rivivere quella spensieratezza. A noi generazioni giovani il compito di dare loro la possibilità di viversi, già dalla loro età, la città".

Particolarmente soddisfatta anche la neo-referente di Culture Space per il territorio di Sant'arpino, Antonietta Di Palma: "Credo che l'evento odierno sia la prova concreta di come l'associazione ci tenga a dar vita ad un cambiamento concreto. Colgo l'occasione per esprimere la mia gratitudine per il ruolo a me conferito e sono sicura che, attraverso la passione che ha sempre contraddistinto il mio cammino e la mia voglia di fare, riusciremo a fare tanto per la nostra splendida comunità".

Raffaele Tessitore, in rappresentanza della "Macelleria O Piattino": "Queste sono le iniziative che piacciono a tutti noi e che sono fatte con il cuore. Vogliamo donare un sorriso a chi davvero ne ha bisogno. Grazie a tutti coloro che oggi ci hanno onorato con la loro presenza. Ci siamo e continueremo ad esserci per i cittadini santarpinesi".