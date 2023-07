Backup periodico: la buona abitudine per un pc più veloce e performante

Per chi non è esperto di informatica e di sistemi operativi, ovvero il 90 per cento delle persone che usano un computer, il funzionamento dei dispositivi elettronici resta qualcosa di misterioso. Ci si aspetta quasi che debbano funzionare sempre, al meglio delle loro possibilità, e senza che l’utente faccia nient’altro se non accenderlo all’inizio e spegnerlo correttamente quando ha finito di lavorare.

Invece qualche accortezza si dovrebbe avere, sia per salvaguardare il proprio lavoro sia per mantenere al massimo le performance del pc stesso. Una di queste azioni è quella di effettuare periodicamente un backup di disco rigido , che in una sola volta concede due vantaggi: avere una copia di tutto quello che c’è sul computer e migliorare le prestazioni del computer stesso.

Fare un backup è qualcosa di un po’ più complesso e sofisticato rispetto ad avere una copia dei file salvati in memoria, ma per fortuna l’operazione in sé è abbastanza facile da effettuare. Soprattutto, se per effettuarla si utilizza un software semplice e intuitivo, ma allo stesso tempo completo, come UBackit , uno dei prodotti a firma Wondershare, marchio la cui mission è mettere sul mercato strumenti intuitivi ma dalle enormi potenzialità. Wondershare si occupa sia di creatività digitale, fornendo software per editare video, foto e audio e realizzare contenuti digitali, sia di problematiche legate ai dispositivi, come la correzione di file corrotti o la clonazione e il backup di dischi rigidi.

Computer lento? Serve un backup

La lentezza del computer nell’aprire i programmi o salvare i file non è solo una scocciatura; è un segnale da prendere in considerazione perché significa che il pc non lavora al meglio. La causa più comune è un sovraccarico di memoria dovuta non tanto al numero di file salvati ma a quelli sovrascritti o danneggiati; tutte elementi inutili ma che appesantiscono il disco rigido. Dopotutto nemmeno un hardware è eterno; se ha qualche anno sulle spalle, è il momento di fare un backup e sostituirlo.

Per mezzo di UBackit, potrai trasferire tutto il contenuto su un nuovo disco rigido senza perdere nulla, né l’aggiornamento dei programmi né l’archiviazione delle cartelle. Sarà come avere un computer nuovo, che lavorerà molto più velocemente, ma con la comodità di ritrovarti tutto il tuo materiale a disposizione.

Per mantenere un tale livello di prestazioni, è possibile prevedere un backup periodico, predisponendo la relativa funzione sul software UBackit. Basta trovare la funzione “backup automatico” e scegliere la periodicità: mensile, settimanale o anche giornaliera, se volete avere una copia sempre aggiornata del vostro lavoro.

Memoria esterno: copiare una chiavetta USB

Sebbene i cloud abbiano limitato la diffusione delle chiavette USB, averne una di scorta con un archivio dei propri file è sempre una buona idea. Può anche essere necessario copiare tutto il contenuto su un altro dispositivo dello stesso genere, magari per consegnarla a un cliente o per averne una in ufficio e una a casa. Anche in questo caso UBackit viene in auto. E’ sufficiente inserire le due chiavette Usb, avviare il programma e cercare la funzione backup di unità USB, premere avvio e attendere il termine dell’esecuzione.

Nuovo PC: come trasportare tutta la memoria

Oggi il pc sostituisce quasi interamente un ufficio. All’interno ci sono i documenti, le presentazioni, gli appunti, l’archivio dei clienti, ma anche i programmi utilizzati quotidianamente, gli accessi per la posta elettronica e tutte le credenziali per entrare nei diversi siti.

Spesso si rimanda l’acquisto di un nuovo pc, anche per troppo tempo, proprio per la difficoltà di dover spostare tutto su di un nuovo dispositivo. Per chi non è esperto può sembrare un lavoro enorme, e la paura di perdere qualcosa di importante, o di dover reinstallare password e id scoprendo di averne dimenticate alcuna, è grande.

La soluzione è la clonazione del disco rigido, possibile sempre grazie a UBackit. Basta collegare i due pc con un cavo Ethernet, installare UBackit sul primo e avviarlo. La schermata che apparirà vi guiderà passo passo per effettuare la clonazione.