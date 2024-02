Batticuore: come vivere bene e più a lungo". Giovedì 29 febbraio presentazione del libro del Prof. Ciro Indolfi a Marcellinara

MARCELLINARA - Appuntamento alle ore 18.00 presso la Sala cultura comunale. Il libro reca in copertina l’immagine di un antico portone di Marcellinara recuperato attraverso l’arte. Sarà presentato il progetto "Un Soffio Per il Cuore" per uno screening della stenosi aortica a tutti gli ultra 75enni di Marcellinara.

“Batticuore” è l’ultimo libro scritto dal Prof. Ciro Indolfi, fondatore della Cardiologia universitaria di Catanzaro e Presidente della Federazione Italiana di Cardiologia, che sarà presentato giovedì 29 febbraio, alle ore 18.00 presso la Sala Cultura “Giovanni Paolo II” del Comune di Marcellinara.

Il libro, edito dalla casa editrice Rubbettino, sta riscuotendo un grande successo di pubblico per il nuovo metodo sperimentato efficacemente dal Prof. Indolfi che si affida alla narrazione per sensibilizzare e educare le persone: le vicende delle singole persone proposte nel testo diventano, infatti, l’esempio di come prevenire e prendere consapevolezza delle malattie cardiovascolari.

Il sottotitolo del libro non a caso rimanda ad un vademecum per la vita sana: “come vivere bene e più a lungo”.

“La prevenzione delle patologie – ha spiegato il Prof. Ciro Indolfi - rappresenta il vero grande successo della medicina. Molte morti cardiache possono e devono essere evitate, ma, per ottenere questo risultato, la popolazione deve avere la cognizione del proprio stato di salute, dei fattori di rischio, dello stile di vita appropriato, conoscenze di cui sono depositari sostanzialmente i medici. La prevenzione efficace necessita di un cambio di paradigma. Il cittadino sano e ancora più il paziente devono essere essi stessi consapevoli e responsabili del proprio stato di salute”.

Il legame con Marcellinara è suggellato non solo dalla cittadinanza onoraria conferita al Prof. Ciro Indolfi per lo studio cardiologico proposto negli anni scorsi sulla popolazione del Centro dell’Istmo ma, anche, dalla copertina del libro che reca in copertina proprio l’immagine di un antico portone del centro storico recuperato attraverso l’arte, grazie al sentiero dedicato a Marcellinara, “paese dei Cuori”, curato dall’artista Massimo Sirelli.

Nel corso dell’incontro di presentazione, moderato dalla giornalista Rossella Galati e introdotto dal Sindaco Vittorio Scerbo, il Prof. Ciro Indolfi spiegherà come ciascuno potrà procedere alla valutazione del rischio cardiovascolare, e sarà illustrato l’avvio di un nuovo progetto pilota "Un Soffio Per il Cuore" che inizierà proprio a Marcellinara e prevederà l'ascoltazione del cuore in tutti gli ultrasettantacinquenni per lo screening della stenosi aortica, una malattia che se non curata porta a morte entro due anni il 50% dei soggetti.