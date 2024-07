Benestare-Politica: Si riparte da Domenico Mantegna (2° mandato). Ieri l’insediamento.

BENESTARE (RC), 26 GIU - Si è tenuto ieri 25/06/2024 con inizio alle ore 18.00, nel Comune di Benestare (Rc), nell’area dell’Anfiteatro Comunale di Piazza della Memoria Civile, la seduta d’insediamento del Consiglio Comunale eletto a seguito delle recenti elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno 2024. Elezioni che hanno riconfermato alla carica di Sindaco, Domenico Mantegna (uscente), che si era presentato con la lista “Benestare unita” e che ha ottenuto 925 voti pari al 60,5%; nella corsa elettorale Mantegna ha superato il suo competitor Daniele Nastasi, candidato per la lista “Per Benestare” che ha ottenuto, invece, 605 voti pari al 39,5%.

Alla cerimonia d’insediamento, erano presenti Autorità militari, civili e religiose, oltre a tanti cittadini che hanno riempito l’anfiteatro manifestando stima e vicinanza alla nuova Giunta Comunale che si appresta a continuare un percorso amministrativo già intrapreso cinque anni fa in occasione della prima elezione del Sindaco Domenico Mantegna. In particolare erano presenti: il Vice Sindaco della Città Metropolitana, Carmelo Versace; il Consigliere metropolitano Giuseppe Marino; numerosi Sindaci del comprensorio della locride; Don Rigobert Elagui, parroco di Benestare e direttore della Caritas diocesana; i rappresentanti delle Forze dell’Ordine presenti sul territorio, come l’Arma dei Carabinieri (Stazione di Careri) ed il Commissariato della Polizia di Stato di Bovalino; gli organi di stampa.

Particolarmente toccante, ad inizio cerimonia, l’esecuzione del minuto di silenzio in ricordo della vittime del mare naufragate in questi ultimi giorni al largo delle coste di Roccella Jonica. Tanti pure i messaggi fatti pervenire al Sindaco Mantegna ed alla sua Giunta da parte di parlamentari nazionali ed europei con origini e radici della nostra comunità reggina.

Dopo i saluti ed i ringraziamenti di rito fatti dal Sindaco Mantegna, il momento clou si è avuto quando è stata rivelata la composizione della squadra di governo che opererà a favore della comunità benestarese in questi prossimi cinque anni. Il team è così composto: Vice Sindaco ed Assessore per “Benestare concreta ed operativa”, Pietro Brancatisano; Assessore per “Benestare pulita e sicura”, Antonio Caminiti; Assessore per “Benestare trasparente e consapevole”, Emanuele Caminiti; Assessore per “Benestare futura”, Alessandro Commisso; Consigliere per “Benestare bella e sapiente”, Simona Musolino (eletta anche Presidente del Consiglio); Consigliere per “Benestare produttiva ed energetica”, Andrea Romeo; Consigliere per “Benestare inclusiva e solidale”, Rosy Varacalli; Sindaco per “Benestare protagonista”, con deleghe ai Lavori pubblici e grandi operre, contenzioso, trasparenza amministrativa e legalità, rapporti istituzionali con gli Enti sovracomunali, piano strutturale associato, beni confiscati, efficientamento e gestione macchina comunale ed affari generali, Domenico Mantegna. Per quanto riguarda l'opposizione, i tre Consiglieri eletti e nominati sono: Daniele Nastasi (candidato a Sindaco); Vincenzo Zappia e Maria Pizzata.

Nel corso della cerimonia sono intervenuti per dare il loro personale saluto e quello del Sindaco della Città Metropolitana, Giuseppe Falcomatà; Carmelo Versace; il Consigliere Metropolitano, Giuseppe Marino ed infine il Presidente del Consiglio Metropolitano, Enzo Marra. Unanime è stato il compiacimento per questo nuovo risultato amministrativo conseguito da Domenico Mantegna, che avrà così modo -forte della duplice veste istituzionale ricoperta- di portare avanti tutta una serie di attività ed opere pubbliche strategiche infinitamente utili alla comunità benestarese. Da domani si riparte e si lavorerà con rinnovata energia per far crescere e sviluppare sempre più l’intero territorio della locride, un territorio troppo spesso negli anni abbandonato alla sua deriva, ma che ora ha necessità di cambiare il passo e per farlo c’è bisogno dell’apporto concreto di tutte le componenti necessarie. Buon lavoro Sindaco Mantegna!

Pasquale Rosaci