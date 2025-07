BMII 2025, il 4 e 5 novembre 70 buyer stranieri a Roma per l’evento B2B dedicato al wedding tourism

Tempo di lettura: ~3 min

Nozze da sogno in Italia, una delle nazioni preferite dai promessi sposi di tutti il mondo, milionari compresi. Il clamore di questi giorni è tutto concentrato per il matrimonio a Venezia di Jeff Bezos, fondatore di Amazon, e Lauren Sanchez, ma sono tantissime le coppie, anche meno conosciute, che scelgono il nostro Paese per giurarsi amore eterno. Una preferenza che coinvolge non solo le città d’arte ma ogni zona del territorio nazionale che permetta un’immersione a tutto tondo nella bellezza più alta, dalla storia alla cultura, dallo stile alla cucina, facendo dell’Italia uno dei principali marketplace del wedding tourism, fenomeno in continua ascesa che cattura sempre più l’attenzione delle istituzioni per la sua grande potenzialità di crescita economica.

La più importante fiera B2B del settore è la BMII - Destination wedding in Italy che ospita buyer provenienti da tutto il mondo e promuove l’incontro tra domanda e offerta, incentivando l’internazionalizzazione e l’attività di incoming legata alle nozze di stranieri. Da anni presente alla manifestazione, la Camera di Commercio Toscana Nord Ovest (province di Lucca, Pisa e Massa-Carrara) conferma anche per l’undicesima edizione l’interesse e lancia il bando che permette di partecipare all’evento che si terrà a Roma presso il Precise House Mantegna, il 4 e 5 novembre 2025. La Camera intende essere presente a BMII 2025 con uno spazio collettivo, all’interno del quale sarà ospitato un numero massimo di 15 imprese del settore wedding: location, banqueting, hotel di lusso e dè charme, dimore storiche, flower designers, fotografi, wedding planner, abiti da sposa e da cerimonia.

La Borsa del Matrimonio in Italia, nata nel 2014 per rispondere alla crescente richiesta da parte di coppie provenienti dall’estero di celebrare il loro matrimonio in Italia, è la panoramica più ampia di prodotti e servizi Made in Italy per il giorno del sì, un incontro tra domanda e offerta che nelle sue diverse edizioni ha già ospitato 15.000 appuntamenti con 1000 buyer provenienti da Australia, Belgio, Brasile, Bulgaria, Canada, Cina, Cipro, Croazia, Danimarca, Emirati Arabi, Francia, Germania, Giappone, India, Irlanda, Israele, Lettonia, Libano, Malta, Marocco, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Puerto Rico, Qatar, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Sudafrica, Svezia, Thailandia, Turchia, Ungheria, Uruguay e Venezuela ma sono sempre di più i profili interessati a partecipare, dai diversi continenti.

Per dare sostegno alla competitività delle imprese turistiche regionali, incentivare lo sviluppo e l’attrattività delle realtà della Toscana Nord Ovest su principali mercati nazionali ed internazionali, la Camera invita le aziende del settore a partecipare in modo da rafforzare le opportunità professionali e occupazionali del territorio legate a questo particolare tipo di turismo. Nei 2 giorni di workshop ogni seller avrà in programma appuntamenti prefissati online della durata di 15 minuti e più di 1 ora di incontri liberi fuori agenda, per stabilire relazioni, creare opportunità di new business e stringere accordi con i buyer internazionali. Ciascuna impresa avrà una postazione, all’interno dello spazio collettivo riservato, che comprende la seguente dotazione: postazione base con scrivania e tre sedie, nome azienda partecipante, agenda online con calendario appuntamenti da prefissare, inserimento dell’azienda sul catalogo distribuito ai buyer. Maggiori dettagli su modalità di partecipazione, invio domanda e adesione al bando sono disponibili sul sito istituzionale della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest. I posti sono limitati e per aderire occorre trasmettere la domanda di partecipazione entro le ore 13 del 31 luglio 2025.

