Boato al Prenestino: esplosione in un distributore di benzina, feriti e palazzi danneggiati

Esplosione al Prenestino: violento incidente in un distributore di benzina, feriti e palazzi danneggiati

ROMA – Una fortissima esplosione ha scosso il quartiere Prenestino nella mattinata di oggi, giovedì 4 luglio. Poco dopo le 8, un incidente avvenuto presso un distributore di carburante in via dei Gordiani ha generato un boato talmente potente da essere udito in numerosi quartieri della Capitale, scatenando panico tra i cittadini e un'immediata mobilitazione dei soccorsi.

Secondo quanto riferito dai Vigili del Fuoco, l’esplosione sarebbe stata innescata dal distacco di una pompa collegata a una cisterna durante un'operazione di rifornimento. Un guasto improvviso, forse causato da un camion che avrebbe urtato una conduttura, ha portato a una deflagrazione che ha investito l’area circostante.

Una densa colonna di fumo nero si è alzata nel cielo, visibile da diversi punti della città. Le chiamate ai centralini del 112 si sono moltiplicate nel giro di pochi minuti, segnalando l’accaduto da zone anche distanti dal luogo dell’incidente.

Feriti e danni ingenti

Tra i feriti risultano almeno un vigile del fuoco e alcuni operatori sanitari del 118, immediatamente accorsi sul posto dopo la prima segnalazione. Purtroppo, la violenta esplosione è avvenuta proprio mentre erano in corso i primi interventi di soccorso. Alcuni passanti sono rimasti feriti in modo lieve, colpiti da schegge e detriti.

La deflagrazione ha provocato danni anche ad alcuni edifici vicini, con vetri in frantumi e crepe alle strutture. Le fiamme si sono estese fino a un deposito giudiziario situato alle spalle del distributore, rendendo ancora più delicata la situazione e costringendo le squadre antincendio a un intervento prolungato.

Disagi per i trasporti e allerta nella zona

Per motivi di sicurezza, le autorità hanno disposto la chiusura temporanea della fermata Teano della metro C, come comunicato da Atac. Sul posto operano diverse squadre dei Vigili del Fuoco, ambulanze, polizia e tecnici per la messa in sicurezza dell’intera area.

Il Comune di Roma e la Protezione Civile stanno monitorando l’evolversi della situazione e hanno attivato un presidio per fornire assistenza agli abitanti dei palazzi coinvolti.

AGGIORNAMENTO IN CORSO

Le indagini sono ancora in corso per accertare le cause precise dell’incidente. Le forze dell’ordine stanno acquisendo immagini da telecamere di sorveglianza e raccogliendo testimonianze per fare piena luce sull’accaduto.

