Botricello, Premio “Orgoglio Botricellese” a Guarascio e Noto Il riconoscimento anche a quattro personalità del territorio

Saranno Domenico Guarascio, procuratore capo di Crotone, e Floriano Noto, imprenditore e presidente del Catanzaro Calcio, i due premiati per la quarta edizione del Premio “Orgoglio Botricellese” intitolato al compianto magistrato Federico Bisceglia.

La decisione è stata assunta dalla Giunta Comunale che ha individuato due figure di rilievo nazionale, a cui si aggiungono quattro personalità botricellesi che hanno dato lustro alla comunità.

Si tratta della dirigente scolastica Giovanna Moscato, della volontaria di Croce Rossa Nadia Papaleo, del medico oncologo Danula Garigliano e dell’artista e docente Concetta Russo.

Sono questi i nomi che saranno protagonisti della manifestazione che si svolgerà lunedì 4 agosto nella nuova location della piazzetta di via Ferrovia.

Domenico Guarascio è il più giovane procuratore d’Italia, ma vanta un curriculum di tutto rispetto con la grande esperienza nella Dda di Catanzaro dove ha svolto importanti indagini contro la super cosca dei Grande Aracri di Cutro, la cosca Farao-Marincola di Cirò Marina, le cosche consorziate di Isola Capo Rizzuto e di tutta l’area del Crotonese.

Tra le inchieste che ha condotto in forza alla Dda di Catanzaro anche quella che ha portato all'operazione “Black Wood”, con la quale è stato possibile ricostruire il ruolo della ‘ndrangheta nell’affare delle biomasse, al punto da disboscare in modo seriale la Sila con tagli intensivi e conferendo di tutto nelle centrali, dalla spazzatura al catrame ai copertoni, con danni devastanti per l’ambiente.

Un tema, quest’ultimo, che lo lega perfettamente alle inchieste condotte dal magistrato Federico Bisceglia.

Floriano Noto, imprenditore e ingegnere, è persona molto nota per le sue numerose esperienze.

Specializzato in organizzazione e pianificazione delle imprese edili, ha realizzato importanti opere private tra Catanzaro e provincia prima di entrare nell’attività di famiglia.

Nel 1979, insieme al padre e ai suoi fratelli Desiderio e Luigi, ha fondato il Gruppo AZ S.p.a., società attiva nel settore della grande distribuzione alimentare.

In pochi anni, l’impresa è diventata la prima in Calabria per dipendenti, fatturato e numero di punti vendita.

Oggi AZ è uno dei più importanti network di vendita italiani, con 39 punti vendita, 28 negozi diretti e 11 in franchising.

Noto, inoltre, è presidente e amministratore unico del Catanzaro Calcio dal 6 luglio 2017.

Particolarmente significativa anche la decisione di premiare quattro figure femminili per questa edizione del premio.

Si tratta di Giovanna Moscato, giornalista, scrittrice, dirigente dell’Istituto di Istruzione Superiore “Rita Levi Montalcini” di cui fa parte anche l’Istituto di Istruzione Superiore di Botricello;

Danula Garigliano, dirigente medico di primo livello in Oncologia nell’Unità operativa complessa di Oncologia dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Crotone;

la docente e artista Concetta Russo;

la volontaria della Croce Rossa Italiana Nadia Papaleo, attuale vicepresidente del Comitato CRI di Catanzaro.

Il Sindaco Saverio Simone Puccio ha ringraziato “la Giunta comunale e tutta la maggioranza per il lavoro meticoloso portato avanti nell’individuazione dei premiati per questa edizione”, aggiungendo che “Guarascio e Noto rappresentano due personalità di livello nazionale e di cui andremo orgogliosi nel poterli annoverare tra i nostri premiati”.

Altrettanto importanti i nomi dei botricellesi prescelti: “Ogni anno è difficilissimo restringere il cerchio a quattro personalità – ha detto il Sindaco Puccio – ma in questa edizione abbiamo voluto rivolgere la nostra attenzione nei confronti di quattro donne di grande valore e spessore, ognuna delle quali ha reso orgogliosa la nostra comunità per i risultati raggiunti.

Donne impegnate in prima linea a cui dobbiamo riconoscere la capacità di emergere in maniera inequivocabile nelle rispettive attività”.

