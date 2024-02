Bovalino: Adesione della Consulta Giovanile del Comune di Bovalino all’Unione delle Consulte Giovanili Italiane (UCGI).

BOVALINO (RC), 18 FEB - (Riceviamo e pubblichiamo). La Consulta Giovanile Bovalinese è lieta di comunicare ufficialmente la propria adesione All’Unione delle Consulte Giovanili Italiane (UCGI). Questa unione rappresenta un passo significativo nel rafforzare la nostra voce e collaborare con altre realtà giovanili a livello nazionale.

L’UCGI rappresenta un’opportunità unica per condividere esperienze, idee e progetti che possano promuovere il benessere e l’empowerment dei giovani a livello locale e nazionale. La Consulta Giovanile Bovalinese è entusiasta di contribuire attivamente a questo network, lavorando insieme ad altre consulte per affrontare le sfide e costruire un futuro più incisivo e partecipativo per le nuove generazioni.

In questo contesto, la Consulta Giovanile Bovalinese si impegna a portare avanti iniziative concrete, promuovere la partecipazione attiva dei giovani e contribuire al dibattito sulle tematiche che riguardano la gioventù. Siamo convinti che la collaborazione all’interno dell’UCGI ci consentirà di realizzare progetti più ampi e impattanti, a beneficio di tutti i giovani cittadini.

Presidente – Nunzio Gelonese

Consulta Giovanile del Comune di Bovalino