Bovalino-Calcio: l’Asd Bovalinese 1911 rialza la testa! bella vittoria contro lo Scalea (2-1)

BOVALINO (RC), 27 SET - Partita delicata quella che si è disputata ieri al “Macrì’” di Locri (Rc), tra l’Asd Bovalinese 1911 e l’Asd Scalea 1912. Entrambe le formazioni provenivano da due sconfitte e, pertanto, cercavano subito il riscatto per cominciare a mettere punti in cascina. Alla fine a spuntarla è stata la Bovalinese (2-1) che ha saputo maggiormente sfruttare le occasioni contenendo, nella ripresa, il ritorno degli avversari che sono riusciti soltanto ad accorciare le distanze con Mercurio. Al termine della prima frazione di gioco si sono registrati anche momenti di forte tensione tra le due formazioni e le panchine a seguito dell’espulsione di Calandra, portiere ospite (fallo da rigore su Verteramo e conseguente cartellino rosso) che, mentre usciva dal campo, ha inveito contro Placanica che gli aveva detto qualcosa, da qui la reazione scomposta del portiere e conseguente reazione del difensore amaranto che di fatto veniva anch’esso espulso.

L’Asd Bovalinese, sin dall’inizio, ha dimostrato di avere la giusta concentrazione ed ha saputo mettere a frutto gli insegnamenti tecno-tattici di mister Maurizio Panarello con una difesa attenta e robusta (eccellente la prova di Placanica finchè è stato in campo), un centrocampo fluido e dinamico con ottimi incursori sulle fasce e un reparto avanzato che seppur senza fare sfraceli si è ben disimpegnato. Di contro, anche lo Scalea ha condotto una gara attenta ed accorta, ma è parso un po spuntato in avanti e con poche idee nella fase di costruzione del gioco; solo nella seconda parte di gara hanno premuto in maniera incisiva e con una buona organizzazione di gioco riuscendo, soltanto, ad accorciare le distanze con Mercurio.

Ma veniamo alla cronaca: nel primo tempo gli uomini di Panarello hanno subito premuto sull’acceleratore riuscendo a passare in vantaggio già al 12’ con Espanet che ha finalizzato una brillante azione condotta sulla fascia destra da Pipicella che ha seminato lo scompiglio sull’out destro superando di slancio due difensori avversari (uno gli è franato addosso causandogli una lussazione al braccio sinistro con conseguente uscita dal campo), il suo cross rasoterra è stato raccolto a rimorchio da Espanet che in scivolata è riuscito a battere Calandra (1-0). Il raddoppio della Bovalinese arriva al 45’ quando il portiere ospite, per contrastare al limite dell’area Verteramo, gli rovina addosso causando un evidente fallo di rigore fischiato dall’arbitro Idone, arbitro che non ha potuto fare altro che espellere l’estremo difensore ospite che così ha lasciato in dieci la propria squadra. Subito dopo caos generale in campo a causa di un diverbio tra Calandra (portiere epulso) e Placanica della Bovalinese che aveva detto qualche parolina non proprio dolce al portiere che ha reagito in maniera scomposta provocando, di fatto, anche l’espulsione del giocatore amaranto. Ripreso il gioco è stato Manganaro a presentarsi dagli 11 metri, il suo tiro è però centrale e viene respinto (non a sufficienza) da Iozzi che viene battuto dalla breve distanza ancora da Manganaro (2-0).

Nella ripresa poche emozioni e predominio sterile degli ospiti che riescono soltanto ad accorciare le distanze al 15’ con Mercuri (2-1) che su cross dalla fascia riesce a colpire di testa battendo l’incolpevole Baleani. Fino al termine pochissime emozioni, da una parte e dall’altra, qualche sussulto si è avuto soltanto a 15’ minuti dal termine quando un giocatore della Bovalinese è riuscito a salvare quasi sulla linea di porta una palla diabolica che stava per entrare in rete. Dopo quattro minuti di recupero Idone fischiava la fine dell’incontro che ha premiato la maggiore concentrazione dei padroni di casa che hanno fortemente voluto questa vittoria. Ricordiamo che la quadra del Presidente Pollifrone è stata fino all’ultimo a forte rischio di partecipazione al torneo e, pertanto, ha potuto completare l’organico soltanto in extremis, iniziando conseguentemente in ritardo la preparazione. Quindi primo brindisi per gli amaranto che con il morale tirato su da questa bella e sofferta vittoria guardano al futuro con maggiore entusiasmo, un entusiasmo che com’è giusto che sia ha contagiato anche la tifoseria amaranto che sembrava particolarmente delusa dalle ultime vicissitudini patite dalla gloriosa società amaranto.

Le formazioni:

Asd Bovalinese 1911: Baleani (6,5); Pipicella 7 (10’ s.t. Teti 6,5); Otero 6,5; Placanica 7 (finch’è presente in campo); Giorgi 6; Manganaro 7; Gay 6; Verteramo 6,5 (29’ s.t. Portolesi 6); Mazieres 5,5; Espanet 7 (6’ s.t. Giampaolo 6); Gomez 6 (2’ s.t. Sissoy 6). All. mister Maurizio Panarello 7

Asd Scalea 1912: Calandra 5 (Iozzi 6); Caruso 6; Perretta 6; De Cillis 6 (1’ s.t. Mercuri 7); De Luca 6; Marramaldo 5,5; Fruci 6 (25’ p.t. D’Angelo 6); Ferrara 6; Gambino 6; Bruzzese 6; Ondo 5,5. All. mister Saverio Gregorace 6

Terna arbitrale:

Arbitro G. Idone 6,5 (sz di Reggio Calabria)

Assistenti: A. Mazza e A. Celestino (entrambi Sz di Reggio Calabria).