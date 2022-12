Bovalino: dopo l’accensione dell’albero (8 dicembre), si parte con il programma natalizio.

BOVALINO (RC), 10 DIC - Complice il bel tempo di questi giorni (si sono sfiorati anche i 20°), la sera dell ’8 dicembre, Festa dell’Immacolata, a Bovalino, in Piazza Camillo Costanzo si è vissuto un momento entusiasmante con il via ufficiale alla manifestazione “Christmas Light’s Square 2022–IV^ Edizione”, un evento ormai consolidato che ha l’obiettivo di rallegrare nel corso delle festività natalizie la comunità bovalinese. L’idea di rinnovare l’evento del “villaggio natalizio”, aperto dall’ 8 dicembre fino al 6 gennaio è nato già nel corso dei mesi scorsi grazie alla sinergia esistente tra l’amministrazione comunale ed i numerosi imprenditori e commercianti bovalinesi, soprattutto quelli del settore enogastronomico che hanno aderito numerosi all’iniziativa.

Questo il messaggio postato già nei giorni scorsi dal Sindaco di Bovalino, Vincenzo Maesano, sul proprio profilo facebook: “Per un mese intero la nostra meravigliosa piazza sarà trasformata in un CHRISTMAS VILLAGE, con eventi di ogni tipo e soprattutto per tutti i gusti: musica, divertimento, animazione, degustazione di vini, prodotti tipici e tradizioni culinarie natalizie. Vi aspettiamo per il primo importante appuntamento degli eventi natalizi “Nettare di cultura: tra storia e leggenda” Dalle 18.30 in poi grande serata con Accensione dell'albero di Natale gigante. A seguire la “Sanmartina extra large XXL" a cura del Bakery Cafè. Degustazione dei nostri VINI e prodotti tipici gastronomici. Concerto musicale a cura "Gli anni veloci" musica dal vivo. Un ringraziamento a tutti coloro (Attività commerciali, artigiani, produttori locali, Istituzioni, Enti e scuole) che hanno creduto in questa storicizzata e rinnovata iniziativa nel solco della risocializzazione e della riscoperta delle nostre tradizioni. Dopo mesi di incontri e di confronto sarà un mese emozionante per tutta la nostra comunità e per quanti vorranno trascorrere con noi i loro momenti di festa”

E l’aspettativa non è stata certamente tradita! Infatti, Bovalino, per celebrare degnamente la festività dell’Immacolata ha risposto alla grande con la piazza centrale del paese stracolma di gente. Tanti gli stand allestiti con particolare riferimento allo “street-food” locale, iniziativa particolarmente apprezzata dai tanti visitatori. Alle 18.30, dopo i saluti del Sindaco Maesano ai suoi cittadini, il momento clou si è avuto con l’ accensione dell’albero di natale, a seguire la degustazione della “Sanmartina extra large XXL” prodotta dal Bakery Cafè e servita dal personale della Scuola Alberghiera di Locri diretta dalla Professoressa Mariarosaria Russo. Ad allietare la serata ci ha pensato il complesso musicale “Gli anni veloci”.

Ma questo è solo l’inizio, già nella giornata di domenica 11/12 ci sarà un altro evento inserito nel programma culturale denominato “Nettare di Cultura”, che si svolgerà in sinergia con i Comuni di Ardore e Benestare per la divulgazione dei prodotti tipici locali e, soprattutto, dei vini: “Enomiele”. “Vin d’arancia” e “Gaglioppo”. Un’attività organizzata per promuovere e divulgare le peculiarità del territorio e continuare, insieme a tutte le associazioni, nel solco della risocializzazione che è assolutamente da recuperare dopo due anni di pandemia. In proposito, il Sindaco, Vincenzo Maesano, ha dichiarato: “E’ bellissimo avere anche nei giorni a seguire una piazza gremita come la sera dell’8 dicembre, perchè è un modo per ritornare ancora di più alla normalità e rivivere, quindi, i sentimenti forti ed intensi dell’atmosfera natalizia. Un ringraziamento particolare lo rivolgo a tutta la squadra di maggioranza che in questi mesi ha lavorato compatta al fianco delle imprese, dei commercianti e delle tante associazioni del territorio al fine di raggiungere un unico obiettivo comune…il ritorno alla normalità!”

Prima di concludere ricordiamo che l’11 dicembre, alle ore 18.00, sempre in piazza Camillo Costanzo, aprirà i battenti la “Casa di Babbo Natale ed i suoi Elfi”, che incontreranno i tanti bambini donandogli un momento di serenità e spensieratezza insieme alle loro famiglie. Sempre nel corso della stessa giornata ed allo stesso orario, apriranno anche gli stand dedicati alla degustazione dei vini locali, mentre alle ore 20.00 via libera alla Music Live con “Davis Muccari e trio”





Pasquale Rosaci