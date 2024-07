Bovalino-eventi: in archivio anche la 2^ edizione del “WINE PARK FEST 2024” Un successo nel nome di Bacco.

BOVALINO (RC), 03 GIU - A Bovalino (Rc), nei giorni 1 e 2 giugno 2024 è andata in onda la 2^ edizione del “WINE PARK FEST 2024”, una kermesse vinicola che ha riscontrato il favore del pubblico e ribadito il successo già registrato nella passata edizione. Sono state serate svolte all’insegna del piacere e della convivialità, unite al buon bere. Oltre 30 le aziende vinicole partecipanti, abbinate agli stand che promuovevano la cucina tipica locale caratterizzata da creatività e alle performance musicali dal vivo che hanno intrattenuto il pubblico fino a tarda sera. La manifestazione è stata patrocinata dal Comune di Bovalino che ha organizzato l’evento in sinergia con ANAS (Associazione Nazionale di Azione Sociale); “Bovalino 365” (che cura e si occupa, per tutto l’anno, dell’organizzazione degli eventi programmati sul territorio comunale) e AIS Calabria (Associazione Italiana Sommelier) presente con sei sommelier di certificato pregio e prestigio personale. Ricco il programma allestito: Show cooking (cucina dal vivo, con i quali gli chef hanno interagito con il pubblico presente descrivendone i prodotti ed illustrando le ricette); Live Music e Area gonfiabili attrezzata per intrattenere i tanti bambini presenti . La location, ancora una volta, è stato il “Parco diritti dei Bambini”, un’area green del paese che ben si presta a questo genere di eventi e che rappresenta ormai un fiore all’occhiello per tutta la comunità bovalinese. In degustazione i vini con bollicine, bianchi, rosati e rossi di assoluto pregio e varietà.

Queste le rinomate cantine che hanno partecipato all’evento: Cantine Viglianti; Azienda agricola Baccellieri; Azienda agricola Ceratti; Cantine Lucà; Cantine Jelasi; Azienda vinicola Trimboli; Antonella Lombardo; Barone Macrì; Casa vinicola Criserà; Azienda agricola U Farau; Tenuta Regina di Sant’Angelo; Cantina Altomonte; Cantne Brancati; Cantine Lavorata; Azienda agricola Cosimo Murace; Casa Ponziana; Feudo Santa Rosa; Feudo Gagliardi; Cantine Stoli; Tenute di Giglio; Azienda agricola Grutteria; Cantine Malena; Cantine Bruni; Cantine De Mare; Tenuta dei Baroni Capoano; Cantine Greco; Romano&Adamo; Tenute Ferrari; Rocca Brettia.

Per quanto riguarda le attività commerciali ed agroalimentari presenti: Prelibatezze dello chef; i Frutti del Mare; Salumificio Muscatello; Villa Denise; Da Nando; Il Caciotto; Grillo’s Bakery Cafè e Pizza Gourmet. Tutte postazioni di cucina che ospitavano i cuochi e preparavano le prelibatezze da abbinare ai vini in degustazione.

Molto apprezzato è stato anche l’intrattenimento musicale (Live Music): Mr. Saxobeat (1 giugno) e Dream Music Band (2 giugno).Per tutta la durata della manifestazione è stata allestita anche un'area giochi per i bambini.

“Sono state due bellissime serate che hanno mostrato il vero volto del nostro paese e della nostra meravigliosa comunità. L’evento, come l’anno scorso, ha richiamato l’attenzione di tanto pubblico proveniente non solo da Bovalino o dai paesi limitrofi, ma anche da luoghi distanti dell’intera regione. Le serate sono state organizzate, in sinergia d’intenti, con ANAS e gli altri partners che hanno contribuito fattivamente alla buona riuscita della manifestazione. Così il Sindaco di Bovalino, Vincenzo Maesano, a chiusura della 2^ edizione del “Wine Park Fest 2024”: “Questa manifestazione, qualora ce ne fosse ancora bisogno, ha mostrato ancora una volta il vero volto della gente di Bovalino, gente laboriosa e sicuramente propensa anche a uscire per divertirsi e cogliere gli attimi essenziali di convivialità che la quotidianità ci presenta, elementi che sicuramente uniscono e fortificano il tessuto sociale e civile del paese nel quale vivono ed agiscono. Siamo soddisfatti ancor più perché la location utilizzata, che ricordiamo era una discarica a cielo aperto, è stata maggiormente valorizzata dimostrando che la riqualificazione di questo luogo, voluta fortemente da questa amministrazione, si è rivelata negli anni un proposito vincente e assolutamente da seguire. Partendo da questi positivi presupposti sono certo che ci attende una bellissima estate da vivere tutti insieme”

Pasquale Rosaci