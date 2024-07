Bovalino: Inaugurato l’Hub Calabria di “Assicura Point”. Delfino e Natalizio saranno i regional manager.

BOVALINO (RC), 06 LUG - E’ stato inaugurato ieri sera a Bovalino (Rc), alle ore 19, in Via Risorgimento 5, il nuovo hub per la Calabria di “Assicura Point”, società top player nell’attività di brokeraggio assicurativo e finanziario fondata nel 2015 grazie all’intuizione di Francesco Perticone (CEO) e Francesco Parisi (socio e responsabile commerciale) cui si è poi aggiunto anche Maurizio Dra, figura fondamentale nella crescita aziendale. L’apertura della nuova sede è inserita nel progetto di sviluppo dell’azienda già ben nota sul territorio nazionale con oltre 700 collaborazioni, un’azienda che mira ad ampliare i propri orizzonti anche in Calabria garantendo una sempre maggiore ed intensa attività rivolta alla garanzia e tutela degli interessi dei clienti.

“L’inaugurazione dell’hub -hanno detto i responsabili presenti- rappresenta un passo importante e significativo per “Assicura Point” che ha come obiettivo quello di diventare un punto di riferimento per gli intermediari in rete ed i clienti tutti. Il coordinamento sarà affidato a Maria Natalizio e a Sergio Delfino (regional manager), professionisti seri ed affidabili che operano già da diversi anni nel settore economico-finanziario ed assicurativo garantendo una gestione competente e consolidata. A completamento della cerimonia d’inaugurazione è stato offerto agli intervenuti un sobrio bouffet.

“E’ stato un lungo viaggio iniziato nel 2005, partito proprio da questa sede ubicata a Bovalino in Via Risorgimento n.5 -ha detto nel suo breve intervento il Dott. Sergio Delfino, direttore dell’omonimo studio e responsabile insieme a Maria Natalizio di “Assicura Point” per la Calabria-, un viaggio che ci ha portato in giro per la regione facendoci fare tappa, con un nostro ufficio, anche nella Città Metropolitana di Reggio Calabria. Ora, grazie alla collaborazione con gli amici di Assicura Point con il quale collaboriamo già dal 2016, intensificheremo i nostri rapporti grazie alla loro recente offerta di creare un hub qui in Calabria per fare maggiormente rete e fornire sempre maggiori prodotti ed assistenza ai nostri clienti. L’ hub potevamo realizzarlo a Reggio, ma il nostro pensiero è stato subito quello di crearlo qui, in questi 74 mq., da dove tutto è partito. Con Maria Natalizio, collaboratrice e dirigente armata di grande umiltà e professionalità, ma con tutti i nostri collaboratori che operano nella nostra struttura, si è creata una squadra operativa e sinergica vincente che è già ben conosciuta sul territorio e che sta riscuotendo ottimi risultati cercando di risolvere al meglio i problemi dei nostri tanti clienti. Grazie al lavoro di tutti siamo riusciti ad aprire, inoltre, un bel patronato che ha intensificato l’offerta anche grazie alla collaborazione diretta con lo studio legale dell’Avv. Francesco Giampaolo che ci supporta al meglio. Dopo Bovalino, per quanto riguarda Assicura Point, il prossimo appuntamento sarà Siderno, un luogo che nelle nostre intenzioni diventerà un punto focale per l’intera fascia jonica reggina ed è anche per questo che oggi siamo particolarmente contenti e felici di essere qui. Un grazie di cuore lo rivolgo ai responsabili nazionali che ci hanno preferito conferendoci la loro piena fiducia. Siamo certi e consapevoli che con il nostro lavoro riusciremo ad implementare la rete portando beneficio non solo ai clienti ma anche a tutto il territorio dove opereremo”

Pasquale Rosaci