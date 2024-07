Bovalino-Portigliola: “Giornata Lions Day” dedicata alla protezione dell’ambiente. Piantumati due alberi.

BOVALINO-PORTIGLIOLA, 17 APR - (Riceviamo e pubblichiamo)

Nel contesto della "Giornata Lions Day", dedicata alla cura e alla protezione dell'ambiente, il Lions Club di Roccella Jonica, sotto la guida del Presidente Lorenzo Maesano, ha intrapreso un'iniziativa ecologica che ha comportato la piantumazione di due specie arboree mediterranee: un Corbezzolo a Bovalino e un Ulivo a Portigliola. Questo evento rientra tra le numerose attività promosse dai Lions Clubs International per sostenere cause globali e avere un impatto positivo sulle comunità locali.



Il Corbezzolo, con le sue bacche rosse e le foglie sempreverdi, non solo arricchisce il paesaggio, ma contribuisce anche alla biodiversità locale. Coltivare il Corbezzolo significa preservare una specie tipica della macchia mediterranea, capace di resistere a diverse condizioni climatiche e di offrire rifugio e nutrimento a molte specie di uccelli e insetti.



L'Ulivo, simbolo di pace e saggezza, è un altro pilastro della flora mediterranea. La sua coltivazione è radicata nella storia e nella cultura del territorio, e i suoi frutti sono fonte di un olio ricco di proprietà benefiche. Piantare un Ulivo significa investire in un futuro sostenibile, promuovere la salute e sostenere l'economia locale attraverso la produzione di olio d'oliva.



L'evento ha coinvolto le comunità locali, con la partecipazione del Sindaco di Bovalino, Vincenzo Maesano, e dei Commissari Prefettizi del Comune di Portigliola, in un'esperienza educativa e formativa. I partecipanti hanno avuto l'opportunità di apprendere l'importanza della piantumazione e della cura degli alberi, nonché di comprendere il ruolo vitale che queste piante svolgono nell'ecosistema.



La Giornata Lions Day dedicata all'ambiente non è solo un momento di azione, ma anche un simbolo dell'impegno continuo dei Lions Clubs nel promuovere la consapevolezza ambientale e nel prendersi cura del nostro pianeta per le generazioni future. Con ogni albero piantato, i Lions rafforzano il loro legame con la terra e con la comunità, dimostrando che piccole azioni possono portare a grandi cambiamenti.