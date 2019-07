Bufera procure: Csm, primo via libera a trasferimento Palamara

ROMA, 10 LUGLIO - Arriva un primo via libera dal Csm al trasferimento chiesto in prevenzione dal pm romano Luca Palamara per evitare una procedura d'ufficio per incompatibilità, mentre si attende la decisione della Sezione disciplinare sulla sua sospensione dalle funzioni e dallo stipendio. Il primo sì arriva dalla Prima Commissione competente sulle incompatibilità ambientali e funzionali, ma ora dovrà esprimersi un'altra Commissione, la Terza. Palamara aveva chiesto di essere destinato alla Corte di appello dell'Aquila con funzioni di consigliere; ma ha poi rettificato la richiesta, indicando il tribunale dell'Aquila.