Calabria: Giorgia Meloni domani a Catanzaro. A manifestazione anche Occhiuto, candidato a presidenza Regione

CATANZARO, 13 SET - La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, sarà domani a Catanzaro per partecipare ad una manifestazione in vista delle elezioni regionali ed amministrative del 3 e 4 ottobre. All'iniziativa interverranno la coordinatrice regionale del partito, la deputata Wanda Ferro; il presidente di Gioventù nazionale, Fabio Roscani, ed il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Calabria, Roberto Occhiuto.

"Giorgia Meloni - afferma, in una dichiarazione, Wanda Ferro - sarà in piazza a Catanzaro per incontrare i calabresi e spiegare idee e progetti di Fratelli d'Italia per costruire il riscatto della regione e della Nazione. Una prova di grande attenzione e affetto di Giorgia Meloni nei confronti della Calabria che ci apprestiamo a governare insieme a Roberto Occhiuto ed a uomini e donne di valore grazie a liste che abbiamo voluto costruire puntando su trasparenza, identità e rinnovamento, con la volontà di valorizzare l'ottimo lavoro svolto dalla nostra squadra in questa difficile legislatura regionale".

Prima di Catanzaro Giorgia Meloni sarà a Cosenza per partecipare ad un incontro a porte chiuse con i dirigenti e i candidati di Fratelli d'Italia al Comune e al Consiglio regionale nel collegio nord insieme al sindaco Mario Occhiuto, al candidato sindaco Francesco Caruso ed allo stesso Roberto Occhiuto.