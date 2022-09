Calcio. Cavese-Catanzaro 0-1. Porcino regala ai giallorossi il 3° posto. Il commento post-partita

CAVA DE' TIRRENI (SA), 24 MAR - Tre punti e terzo posto solitario per il Catanzaro che supera a domicilio la Cavese e sorpassa il Bari in una classifica sempre più interessante per i giallorossi. Per avere ragione dei metelliani è bastata una sola rete messa a segno nel primo tempo e poi tanta attenzione contro una squadra che inanella la sesta consecutiva sconfitta, mentre i giallorossi, per la prima volta in stagione riescono a conquistare la terza vittoria di fila.

Dopo un avvio senza sussulti, la prima occasione, al 6’, è dei padroni di casa che, sull’errore di Baldassin e Verna partono in contropiede con Natalucci che serve Bubas ma la palla termina di poco a lato. Qualche minuto dopo un tiro dai trenta metri di Senesi non impensierisce Di Gennaro. Dopo una fase in cui il Catanzaro inizia a giocare più alto i giallorossi trovano il vantaggio con Porcino, sulla sinistra, che fa fuori Senese e conclude dal limite dell’area che trova la sfortunata deviazione di Natalucci che spiazza Kucic. Al 32’ un cross insidioso sul secondo palo di Senesi con Gatto che non intercetta e consente a Di Gennaro la parata e, due minuti dopo, è ancora il portiere giallorosso a sventare sul corner insidioso di Matera.

Nella ripresa, mister Calabro avvicenda immediatamente Porcino con Contessa che già al 2’ arriva alla conclusione liberando un sinistro che termina alto, mentre al 10’ ci prova dalla distanza Garufo, ma la mira non è precisa. Passano pochi minuti e dopo un salvataggio difensivo su Calderini, Verna lancia il contropiede arrivando alla conclusione che termina alta. Un sussulto dei metelliani si registra al 25’ col tentativo di Bubas ma la conclusione termina alle stelle, mentre al 37’ sugli sviluppi di un corner colpisce di testa Montaperto che dà la possibilità a Di Gennaro di effettuare una facile parata.

Nel finale, a parte il secondo giallo a Baldassin che lascia i giallorossi in dieci, succede poco o nulla ed al triplice fischio finale i giallorossi esultano per la conquista del terzo posto in classifica.

Carlo Talarico

Il tabellino:

CAVESE-CATANZARO 0-1

MARCATORE: 23’ pt Porcino (Cz).

CAVESE (4-4-2): Kucich; Senese (34’ st De Rosa), Matino, De Franco, Ricchi (9’ st Semeraro); Natalucci (9’ st Nunziante), Cuccurullo, Matera, Senesi (9’ st Calderini); Bubas, Gatto (25’ st Montaperto). A disposizione: D’Andrea, Paduano, Favasuli, Gega. Allenatore: Salvatore Campilongo.

CATANZARO (3-4-1-2): Di Gennaro; Scognamillo, Fazio, Martinelli; Garufo, Verna, Baldassin, Porcino (1’ st Contessa); Casoli (16’ st Di Massimo); Evacuo (16’ st Jefferson), Carlini (25’ st Grillo, 45’ st Gatti). A disposizione: Branduani, Curiale, Parlati, Molinaro, Pierno, Riccardi, Jefferson. Allenatore: Antonio Calabro.

ARBITRO: Adalberto Fiero di Pistoia.

Assistenti arbitrali: Mirco Carpi Melchiorre di Orvieto e Tiziana Trasciatti di Foligno.

Quarto ufficiale: Andrea Ancora di Roma 1.

ESPULSO: 43’ st Baldassin (Cz) per somma di ammonizioni.

AMMONITI: Senesi (Cv), Matera (Cv).

NOTE: Osservato un minuto di raccoglimenti in memoria del secondo allenatore della Cavese, Antonio Vanacore, venuto meno a causa del virus Covid-19. Angoli: 3-1 per la Cavese. Recupero: pt 0’, st 5’.

Calabro nel dopo gara di Cavese - Catanzaro





Cavese, Campilongo: "Il Catanzaro ha vinto con mezzo tiro in porta. Dobbiamo cambiare atteggiamento"

L'allenatore degli aquilotti recrimina per il risultato ma chiede alla sua squadra maggiore personalità e convinzione per raggiungere la salvezza. Il video è stato realizzato dall'Ufficio Stampa della Cavese.



gli highlights