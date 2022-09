Calcio. Catanzaro-Bari 2-0 Evacuo fa 200 Goal, commento post-partita del tecnico. (con highlights)

CATANZARO, 21 MAR - Vince il Catanzaro che supera il Bari e inizia a fargli sentire il fiato sul collo, visto che ora le lunghezze che separano le Aquile dai Galletti sono soltanto due e mercoledì pomeriggio i giallorossi si recheranno a Cava de’ Tirreni per recupere la gara non disputata mercoledì scorso. Eppure la gara era iniziata tremendamente in salita per il Catanzaro che ha perso praticamente alla prima azione capitan Corapi caduto male in occasione del contropiede di Marras poi scivolato davanti a Di Gennaro sul rinvio di Frattali. Per il capitano del Catanzaro tanto dolore ed immediato ricovero presso il nosocomio di Catanzaro.

Le squadre giocano un bel primo tempo. Al 34’ Carlini serve Curiale che trova Frattali pronto ad evitare guai maggiori con un’uscita che mette la palla in corner. Due minuti dopo Antenucci, dalla sinistra, crossa trovando la testa di Cianci che trova pronto Di Gennaro a smanacciare. Nel finale si registrano un colpo di testa di Fazio e le conclusioni che non impensieriscono la retroguardia giallorossa di Antenucci e Maita.

Nella ripresa il Bari arriva alla conclusione dopo 18’’ con Antenucci che cerca di sorprendere Di Gennaro con un tiro a giro che termina di poco alla destra della porta giallorossa. Poi arriva la rete che orienta il risultato a favore del Catanzaro. Carlini porta a spasso la palla in area cercando di servire un compagno al centro. La traiettoria viene intercettata e respinta da Sabbione e sulla palla vagante si avventa Di Massimo che non dà scampo a Frattali. Il Bari accusa il colpo e cerca la profondità ma il Catanzaro ci mette il massimo dell’attenzione per rendere sterili gli attacchi biancorossi. Al 39’, arriva a concludere col sinistro Semenzato, mentre al 43’ un colpo di testa di Candellone, dimenticato dalla difesa giallorossa, fa venire i brividi che svaniscono ben presto su un capovolgimento di fronte in pieno recupero, che consente ai giallorossi di avere accordato un rigore per il fallo di Di Cesare su Casoli. Felice Evacuo trasforma il rigore con un cucchiaio che consente all’attaccante di festeggiare (con cartellino giallo) le 200 reti tra i professionisti. La rete chiude definitivamente la contesa tra Catanzaro e Bari con la squadra che festeggia, a fine gara, il traguardo dell’esperto attaccante giallorosso.

Carlo Talarico

Il tabellino:

CATANZARO-BARI 2-0

MARCATORI: 6’ st Di Massimo (C), 46’ st Evacuo (rig. C).

CATANZARO (3-5-1-1): Di Gennaro; Scognamillo, Fazio, Martinelli; Garufo, Verna, Corapi (6’ pt Baldassin), Di Massimo (28’ st Casoli) Contessa (18’ st Porcino); Carlini; Curiale (28’ st Evacuo). A disposizione: Branduani, Riccardi, Parlati, Molinaro, Pierno, Gatti, Grillo, Jefferson. Allenatore: Calabro.

BARI (4-2-3-1): Frattali; Semenzato, Sabbione, Di Cesare, Perrotta; Maita (36’ st De Risio), Bianco; Marras (36’ st Candellone), Antenucci, D’Ursi, (15’ st Rolando); Cianci (42’ st Mercurio). A disposizione: Marfella, Fiory, Dargenio, Minelli, Pinto, Lollo, Colaci. Allenatore: Carrera.

ARBITRO: Marcenaro di Genova.

Assistenti arbitrali: Di Giacinto-Basile.

Quarto ufficiale: Carrione.

AMMONITI: Di Cesare (B), Di Massimo (C), Maita (B), Verna (C), Semenzato (B), Evacuo (C).

NOTE: Angoli: 7-3 per il Bari. Recupero: pt 2’, st 5’.



Il commenti post-partita del Mister Calabro dopo la vittoria per 2-0 contro il Bari





Mister Carrera nel post Catanzaro Bari





Mirco Antenucci nel post Catanzaro Bari «Il risultato è duro da accettare; paghiamo caro le disattenzioni, peccato perché abbiamo creato qualche occasione interessante. Gol come quelli che stiamo prendendo impongono maggiore attenzione; mancano i gol, è vero, vuol dire che serve più impegno. Io sono a disposizione, per la squadra faccio anche il terzino. Per affrontare un momento come questo, in cui tutto sembra nero, conosco solo una ricetta: fare gli uomini, guardarsi negli occhi e avere ancora più cazzimma, perché dobbiamo venirne fuori con le nostre forze».



