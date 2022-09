Calcio a 5: Catanzaro Futsal, amichevole di lusso in casa del Polistena, serie A

CATANZARO, 27 SET - Una buona gara per i giallorossi del Presidente Tassone che prima dell'inizio consegna una targa ricordo al team reggino

Si è svolta sabato scorso in quel di Polistena un’amichevole di lusso tra due compagini calabresi che rappresentano attualmente il fiore all’occhiello del calcio a 5 regionale, la Cormar Futsal Polistena militante nella serie A e il Catanzaro Futsal fresco di promozione in A2. Il Catanzaro Futsal ha ben figurato in casa della Cormar Futsal Polistena militante nel campionato di serie A, il risultato finale di 4-2 premia entrambi i roster per lo spettacolo visto in campo. E’ stata innanzitutto l’occasione per rivedersi in un clima di stima reciproca tra due società legate da buoni rapporti: all’accoglienza calorosa del team reggino, il Presidente Tassone del Catanzaro ha replicato con la consegna ad inizio gara di una targa ricordo, augurando sempre i migliori traguardi al collega reggino Marcello Cordiano (qui in foto - a cura di Giovanni Nasso - al momento della consegna).

Nello stesso tempo la gara è servita ad entrambi i tecnici per constatare lo stato della preparazione delle proprie squadre. E bisogna dire che entrambe hanno onorato la giornata con una prestazione degna del palcoscenico: i giallorossi, nonostante una partenza difficile, col passare dei minuti hanno recuperato consapevolezza nei propri mezzi finendo quasi per annullare in campo la differenza di categoria, rendendosi in particolare protagonisti di un ottimo secondo tempo.

Dicevamo una partenza difficile per il Catanzaro, messo in difficoltà dall’aggressività del roster reggino in particolare da uno scatenato Eric autore di una doppietta e dal gol di Juninho che permette ai suoi di chiudere in vantaggio per 3-0 il primo tempo. I giallorossi tuttavia hanno mancano diverse buone occasioni da rete. Di diverso tenore la ripresa, dove il Catanzaro Futsal segna due gol, prima con Ecelestini e poi nel finale, col quinto uomo in campo, con bomber Spagnolo; di mezzo la rete ancora di Eric autore dunque di una tripletta. Finisce 4-2, con i complimenti per entrambi i roster che hanno regalato un pomeriggio ricco di intensità ed emozioni ai diversi presenti sugli spalti del Palasport di Polistena.

Rimangono ancora un paio di settimane di preparazione prima del fischio d’inizio della regoular season previsto per il 09 ottobre prossimo, dove siamo certi che entrambe le compagini si faranno trovare pronte nei rispettivi campionati che sapranno affrontare da protagoniste.

Danilo Ciancio