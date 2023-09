Calcio. Verso Pisa-Cosenza: Aquilani svela strategie e aspettative nella conferenza pre-gara

Calcio. Alberto Aquilani parla di sfide e opportunità nella conferenza pre-partita Pisa vs Cosenza. Video

PISA, 29 SETT. - Video conferenza stampa con Alberto Aquilani, l'allenatore del Pisa, prima della partita contro il Cosenza in Serie B. Aquilani discute vari aspetti della partita imminente e dello stato della squadra.

Punti chiave:

- Stato della Squadra**: Aquilani sottolinea che la partita arriva dopo un turno infrasettimanale e sarà la terza in una settimana. Tuttavia, vede la sua squadra pronta e consapevole dell'importanza della gara.

- Avversario (Cosenza) : L'allenatore riconosce che il Cosenza è una squadra forte che ha subito molti cambiamenti rispetto alla stagione precedente.

- Pressione di Vincere in Casa: Aquilani non vede la mancanza di una vittoria in casa come un problema. Per lui, giocare in casa dovrebbe essere un punto di forza.

- Condizioni dei Giocatori: Parlando di turnover e della condizione fisica dei giocatori, Aquilani afferma che molti sono in buona forma e disponibili per la partita.

- Tattiche e Formazioni: Aquilani non si sbilancia troppo sulle tattiche, ma dice che gli piace una squadra che può adattarsi a diversi moduli durante la stessa partita.

- Giocatori Singoli: Viene fatta menzione di diversi giocatori come Moreo e Barberis. Moreo è elogiato per la sua generosità in campo, ma Aquilani suggerisce che potrebbe essere più "lucido" in fase di finalizzazione. Barberis è visto come un giocatore che può portare esperienza e qualità al centrocampo.

- Condizioni Climatiche: Non vede l'orario o il clima come un fattore significativo che potrebbe influenzare la partita.

- Obiettivi e Aspettative: Aquilani chiude sottolineando l'importanza di una mentalità forte e l'obiettivo di vincere la partita.

In generale, Aquilani sembra ottimista ma cauto, riconoscendo sia le sfide che le opportunità che la sua squadra affronterà nella partita imminente.

Di seguito il video completo della conferenza stampa pre-gara di Pisa Vs Cosenza