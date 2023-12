Calcio Catanzaro-Brescia si giocherà alle 15:00 di sabato 23 dicembre. L’annuncio del sindaco Fiorita

Calcio Catanzaro-Brescia si giocherà alle 15:00 di sabato 23 dicembre. L’annuncio del sindaco, “soddisfatto” per una decisione che va incontro alle esigenze delle attività mercatali

Catanzaro-Brescia, incontro previsto dal calendario di serie B per sabato 23 dicembre prossimo allo stadio “Ceravolo” del capoluogo, si giocherà alle 15:00; quindi un’ora dopo rispetto a quanto previsto in precedenza. Lo rende il sindaco Nicola Fiorita, che ha ricevuto la comunicazione ufficiale firmata dal presidente della LNPB, Mauro Balata. Nella lettera, Balata fa riferimento alla segnalazione con cui la prefettura di Catanzaro aveva messo in evidenza “profili di criticità per la gestione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica”.

Commentando la decisione di slittare di un’ora il fischio di inizio della partita, il sindaco si è detto “soddisfatto perché si è riusciti, grazie all’interlocuzione con il prefetto e la Lega, ad andare incontro alle esigenze legittime degli operatori commerciali che animano il mercato rionale del sabato nel quartiere Stadio e per i quali l’antivigilia di Natale è sicuramente un giorno particolarmente importante per le loro attività. Credo quindi – ha concluso il sindaco – che siano doverosi i ringraziamenti a quanti hanno reso possibile trovare questa soluzione, comprese la Questura e la Società giallorossa”.