Calcio. Matteo Centi arbitrerà Juve Stabia vs Catanzaro: ecco i precedenti con le due squadre

Calcio. Matteo Centi arbitrerà Juve Stabia vs Catanzaro: i precedenti con le due squadre

Il prossimo match tra Juve Stabia e Catanzaro, che si terrà sabato alle ore 14.30 presso lo stadio "Romeo Menti", sarà arbitrato da Matteo Centi della sezione AIA di Terni, coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Licari di Marsala e Matteo Pressato di Latina. Il quarto ufficiale sarà Luca Angelucci di Foligno.

Centi, che si trova al quarto anno di Can C, ha diretto 44 gare di campionato e ha un bilancio di 16 vittorie per le squadre di casa, 14 pareggi e 14 vittorie per le squadre ospiti. Inoltre, ha inflitto 217 ammonizioni, 15 espulsioni e ha concesso 20 calci di rigore.

Il Catanzaro ha già avuto due precedenti con l'arbitro umbro: la gara di Coppa Italia di serie C Catanzaro-Palermo (1-0) della passata stagione e Catanzaro-Gelbison (3-0) del campionato in corso. Anche i campani hanno avuto due precedenti con Centi: Juve Stabia-Fidelis Andria (1-1) dello scorso campionato e Giugliano-Juve Stabia (0-1) della stagione in corso.