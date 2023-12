Calcio Palermo vs Catanzaro: ecco le indicazioni per i tifosi Giallorossi

Si comunicano ai tifosi giallorossi che domani seguiranno le Aquile nella trasferta di Palermo le indicazioni per raggiungere il capoluogo siciliano in sicurezza.

I tifosi che si recheranno in autobus, dovranno lasciare le auto a Villa San Giovanni, nel piazzale Anas



I bus, giunti al casello autostradale di Buonfornello (PA), verranno “agganciati” da personale della Questura di Palermo per essere accompagnati presso l’Agglomerato Industriale di Termini Imerese per i controlli.



Il resto della tifoseria calabrese che giungerà a Palermo con mezzi propri, ove voglia essere accompagnata presso lo stadio “Renzo Barbera” dovrà recarsi all’interno della Fiera del Mediterraneo (Ingresso sito in Piazzetta Nelson Mandela), avendo modo di evitare Piazza Giovanni Paolo II, Via Cassarà, Piazza Leoni, Via del Carabiniere, Piazza Salerno, Viale del Fante. Nella sede suddetta sono state predisposte delle navette per raggiungere lo stadio ed i mezzi privati saranno vigilati all’interno della struttura fieristica del personale della Questura di Palermo.



Chi arriverà in aeroporto dovrà recarsi allo stadio con i mezzi pubblici o noleggiati, evitando sempre i tratti stradali sopra indicati o direttamente al Piazzale dei Matrimoni per l’accesso allo stadio o presso la Fiera del Mediterraneo (ingresso sito in Piazzetta Nelson Mandela per essere accompagnati a mezzo navette).