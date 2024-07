Calcio Serie B: 38ª giornata - Catanzaro vs Sampdoria - (Aggiornamento) Al via la prevendita dei biglietti!

L’US Catanzaro 1929 comunica che la prevendita per la gara di venerdì prossimo contro la Sampdoria è, al momento, posticipata in attesa di ulteriori determinazioni che saranno assunte dagli organi preposti nelle prossime ore.

In aggiornamento



La società US Catanzaro 1929 comunica le modalità di vendita dei tagliandi d’ingresso per l’incontro US CATANZARO – SAMPDORIA, in programma alle ore 20:30, di venerdì 10/05/2024, allo stadio “Ceravolo” di Catanzaro e valida quale 38^ giornata della Serie BKT 23/24.

La società al fine di evitare lunghe code presso il botteghino dello stadio il giorno gara consiglia sempre di prediligere l’acquisto dei biglietti tramite i punti vendita abilitati o in modalità “Web Home Ticket”. La società non risponde di eventuali biglietti acquistati su siti non ufficiali.

La vendita dei tagliandi inizierà alle ore 15:00 di oggi lunedì 06/05/2024, secondo le modalità operative sotto riportate:

– On line su https://uscatanzaro1929.ticketone.it/catalog

– Rivendite ticketone abilitate su tutto il territorio locale e nazionale

– Botteghino stadio (solo nei giorni di giovedì 9 e venerdì 10)

TABELLA PREZZI

Curva Est Ospiti € 15,00

Curva Ovest M.C. € 15,00 Intero – € 12,00 Ridotto – € 6,00 Ridotto U. 0/12

Distinti € 25,00 Intero – € 20,00 Ridotto – € 10,00 Ridotto U. 0/12

Tribuna Lat. Ovest “B. Cuteri” € 35,00 Intero – € 25,00 Ridotto – € 12,00 Ridotto U. 0/12

Tribuna Lat. Est € 35,00 Intero – € 25,00 Ridotto – € 12,00 Ridotto U. 0/12

Tribuna Cen. Sup.\Inf. € 50,00 Intero – € 40,00 Ridotto – € 20,00 Ridotto U. 0/12

– Ridotto generico per 13/17 anni – over 65 – donne

– Ridotto 0/12 per 0/12 anni

– Tagliandi per disabili, secondo disponibilità e modalità, al solo botteghino stadio.

La vendita dei tagliandi del settore OSPITI sarà attivata dopo le disposizioni ricevute da parte del GOS, che effettuerà “breafing operativo” nel pomeriggio di martedì 07/05/2024.

Al costo del singolo biglietto sarà applicato un diritto di prevendita aggiuntivo

Si rammenta che, all’atto dell’acquisto del biglietto, ed all’entrata nel settore, bisognerà presentare un valido documento d’identità (anche per i minori).

L’acquisto del biglietto implica l’accettazione del “Codice comportamentale e di regolamentazione della cessione dei titolo di accesso alle manifestazioni calcistiche” adottato dalla società US Catanzaro 1929 srl, nonché il regolamento d’uso dello stadio ‘Ceravolo” disponibili sul sito ufficiale della Società US Catanzaro 1929.

Nei giorni di giovedì 09/05 (orario continuato 10:00 – 18:00) e venerdì 10/05/2024 (orario continuato 12:00 – inizio gara) presso il botteghino dello stadio Ceravolo, si potrà effettuare l’acquisto dei tagliandi, a secondo della disponibilità residua eventualmente ancora fruibile da sistema.

Infine, si porta a conoscenza di tutti i sottoscrittori di abbonamenti disabili con accompagnatore, che quest’ultimi dovranno obbligatoriamente entrare nel settore di riferimento insieme al disabile, non verranno quindi autorizzati ingressi singoli.

Punti vendita autorizzati

PIAZZA DEI MARTIRI UNGHERESI SNC

map

Vedi sulla mappa

store

CATANZARO, 88100

VIA GIOACCHINO DA FIORE 38

map

Vedi sulla mappa

store

CATANZARO, 88100

VIA DELLA STAZIONE 28/30

map

Vedi sulla mappa

store

CATANZARO, 88100

PIAZZA GARIBALDI 27

map

Vedi sulla mappa

store

CATANZARO, 88100

VIA SAN GIORGIO 5

map

Vedi sulla mappa

store

CATANZARO, 88100

CORSO MAZZINI 121

map

Vedi sulla mappa

store

CATANZARO, 88100

VIALE PIO X 99

Telefono: 0961055934

map

Vedi sulla mappa

store

CATANZARO, 88100

VIALE ISONZO 420

map

Vedi sulla mappa

store

CATANZARO, 88100

VIA CARLO PISACANE 2

Telefono: 3476552075

map

Vedi sulla mappa

store

CATANZARO, 88100

CORSO MAZZINI 173/175

map

Vedi sulla mappa

CATANZARO, 88100

VIA GIOACCHINO DA FIORE 38

map

Vedi sulla mappa