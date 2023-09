Calcio Serie B. Bari-Catanzaro: Info Biglietti. Ecco i prezzi dei tagliandi, punti prevendita esterni, on-line e settore ospiti, i dettagli

BARI, 20 SETT. - Calcio Bari Vs Catanzaro SERIE BKT Stadio San Nicola (Bari), domenica 24/09/23 16:15

BIGLIETTI

I biglietti per Bari-Catanzaro - 6ª giornata del girone di andata del Campionato di SerieBKT 2023/24, in programma domenica 24 settembre alle ore 16:15 allo stadio San Nicola di Bari - saranno disponibili a partire dalle ore 10.00 di venerdì 15 settembre sul circuito Ticketone online su sscbari.ticketone.it, nei punti vendita Ticketone e SSC Bari Official Store Cavour.

La vendita nelle biglietterie SSC Bari (porta 1 e Official Store Stadium) partirà DA VENERDÌ 15 SETTEMBRE alle ORE 10:30 (per conoscere gli orari Al momento, nei giorni e negli orari di apertura della biglietteria alla porta 1, è possibile ritirare tutte le fan card acquistate entro il 16 giugno 2023 e per le quali si è selezionato il ritiro sul luogo dell'evento. Per qualsiasi informazione è possibile contattarci a [email protected] o al tel. 080 4044570.

Di seguito giorni e orari di apertura dal 15 al 25 settembre 2023:

Porta 1 - stadio San Nicola

(vendita biglietti, emissione omaggi Under16 ove previsti, consegna tessere FAN CARD, presentazione denunce furto/smarrimento)

• da lunedì a sabato: 10.30-16.30

• domenica e festivi: CHIUSO

• domenica 24 settembre (GIORNO GARA): CHIUSO



Porta 22 - stadio San Nicola

• domenica 24 settembre: 10:30 – 12:15 (aperta solo il giorno gara e solo per la vendita dei biglietti)

L'orario potrebbe variare in base alle disposizioni GOS.

Official Store Stadium (porta 1)

• da lunedì a sabato: 10.30-16.30

• domenica e festivi: CHIUSO

• domenica 24 settembre (GIORNO GARA): 14.15-18.45 (aperto solo per la vendita del merchandise ufficiale; non sarà possibile emettere biglietti)

Official Store Cavour (Corso Cavour 173, Bari)

• da lunedì a sabato: 09.00-20.30

• domenica e festivi: CHIUSO

• domenica 24 settembre (GIORNO GARA): 09.00-12.00

È possibile acquistare i biglietti sia tradizionali, sia digitali caricati su SSC BARI FAN CARD, sia in home ticketing stampato su foglio A4. I biglietti sono disponibili sino a inizio gara.

È sempre attiva invece la vendita abbonamenti.

Per l’acquisto dei biglietti sarà considerato come documento valido esclusivamente la carta d’identità in corso di validità (originale o fotocopia) poiché è l’unico documento che riporta sempre la città di residenza.

Il tifoso in possesso del voucher di rimborso relativo all’abbonamento della stagione 2019-2020 può utilizzarlo per l’acquisto dei biglietti sino all’esaurimento dell’importo ed entro la data di scadenza del voucher. Il voucher può essere utilizzato per gli acquisti online tramite il sito di TicketOne e presso i punti vendita con abilitazione “BFast” (verificare l’abilitazione contattando il punto vendita prima di recarsi per l’acquisto).

NON È CONSENTITO il cambio utilizzatore sui biglietti. È consentito il cambio utilizzatore esclusivamente per coloro che hanno acquistato l’abbonamento a tariffa “NUOVO INTERO” e possono cederlo per massimo 5 gare durante il campionato. Per cedere l'abbonamento, essendo un titolo digitale, è indispensabile che la persona a cui si cede l'abbonamento sia in possesso di una SSC Bari Fan Card in corso di validità.

Il titolo d’ingresso è obbligatorio da 5 anni compiuti in su e anche per chi ha meno di 5 anni è necessario portare almeno la tessera sanitaria per accedere. Il bambino al di sotto dei 5 anni può accedere insieme al proprio genitore, purché il genitore lo tenga in braccio. In caso contrario, per riservargli un posto a sedere, è necessario acquistare un titolo d’ingresso.

Il titolo d'ingresso non è rimborsabile.

Per questa partita È ATTIVA LA FORMULA OMAGGIO UNDER16. Quando previsto, il biglietto omaggio UNDER 16 lo si può ritirare gratuitamente presso la biglietteria ufficiale dello Stadio all'ingresso 1, presentando le carte d'identità del genitore e dell'under16 e il titolo d'ingresso del genitore (CLICCA QUI PER LA PROCEDURA)

Non è consentita la vendita dei settori locali ai residenti della provincia della città della squadra ospitata (salvo diverse disposizioni GOS).

Allo stadio San Nicola (biglietteria porta 1) è possibile ritirare tutte le fan card acquistate entro il 16 giugno 2023 e per cui si è selezionato il ritiro sul luogo dell'evento.

SETTORE OSPITI

Informazioni in merito alle modalità di vendita dei biglietti per il settore ospiti saranno disponibili on-line su Ticketone online dopo la riunione del GOS.

PREZZI

Di seguito i prezzi per la gara Bari-Catanzaro.



*I biglietti ridotti sono riservati a under16, over65 e donne.

Per conoscere i giorni e gli orari di apertura delle biglietterie SSC Bari CLICCA QUI

Per conoscere i prezzi dei biglietti per le singole gare secondo il sistema di biglietteria dinamica CLICCA QUI