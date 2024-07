Calcio Serie B: Ternana-Catanzaro 1-0. Fulignati para tutto ma Distefano “salva” le Fere. Interviste post-partita del tecnico (Highlights-video)

TERNI 05 MAG. - Nel finale la spunta la Ternana ai danni di un Catanzaro che pensa a prepararsi al meglio per i play off, nonostante il possesso palla giallorosso, ma nel complesso le Fere sono state più pericolose, costrette a fare punti per evitare la retrocessione diretta.

Il Catanzaro, nel primo tempo, pur tenendo palla (67%) si vede in avanti in una sola circostanza, al 6’ con la punizione pericolosa di Vandeputte che impegna Vitali il quale si oppone respingendo alla sua destra. La Ternana risponde poco dopo (8’) sul colpo di testa di Carboni con Fulignati che para salvando la propria porta col pugno sinistro e mettendo la palla sopra la traversa. Al 36’ Amatucci arriva al tiro su palla persa da Pontisso, ma il sinistro a giro termina in corner per la deviazione dello stesso centrocampista giallorosso.

Nella ripresa, al 10’ si fa avanti la Ternana con un traversone di Luperini che sfila sul fondo. Quindi mister Vivarini mette in campo l’ex di turno Donnarumma e Stoppa al posto di Iemmello e Vandpeutte. Al 16’ super parata di Fulignati (piede) sul colpo di testa ravvicinato di Distefano. La punizione di Pereiro da posizione delicata termina di poco alta sulla traversa al 18’ e qualche minuto dopo la conclusione di Luperini si spegne senza problemi tra le braccia di Fulignati. Il Catanzaro si vede con una conclusione di Miranda messa in corner da un difensore rossoverde (30’) e sul capovolgimento di fronte Raimondo in contropiede viene ipnotizzato da Fulignati col piede. Al 34’ arriva una rete capolavoro della Ternana con Distefano che riceve una palla deviata da un difensore giallorosso e libera un destro imparabile. La gara praticamente termina qui a parte una conclusione di Situm murata in pieno recupero.

Carlo Talarico

Il tabellino:

TERNANA-CATANZARO 1-0

MARCATORE: 34’ st Distefano (T).

TERNANA (3-5-2): Vitali; Casasola, Dalle Mura, Lucchesi; Favasuli, Luperini, Amatucci, Faticanti (28’ st Viviani), Carboni (21’ st Dionisi); Distefano (37’ st Zoia), Pereiro (28’ st Raimondo). A disp.: Franchi, Novelli, Sorensen, Zoia, Bonugli, De Boer, Ferrara, Lobojko. All.: Breda.

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Situm (47’ st Verna), Scognamillo, Antonini, Veroli; Oliveri (24‘ st Miranda), Petriccione, Pontisso (24‘ st Pompetti), Vandeputte (14’ st Stoppa); Biasci, Iemmello (14’ st Donnarumma). A disp.: Sala, Borrelli, Krajnc, Brignola, Rafele, Viotti. All.: Vivarini.

ARBITRO: Fourneau di Roma 1.

Guardalinee: Palermo e Cipriani.

Quarto uomo: Canci.

Var: Maggioni. Avar: Pagnotta.

ESPULSI: nessuno.

AMMONITI: Casasola (T), Vandeputte (C), Petriccione (C), Pontisso (C).

NOTE: spettatori 6.136 (639 nel settore ospiti) di cui 1.987 abbonati, incasso totale € 61.578,44. Angoli: 3-3. Recupero: pt 0’, st 5’.

Il video interviste post-partita del tecnico nel dopo gara di Ternana-Catanzaro







A Breve Gli Highlights di Ternana Vs Catanzaro