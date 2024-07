Calcio. Resilienza e Tattica: Il Catanzaro affronta la Ternana con sfide e strategie chiare. (Video)

Calcio Giallorossi in Campo contro le avversità: determinazione e strategia alla vigilia di Ternana-Catanzaro





CATANZARO - Alla vigilia di una sfida cruciale contro la Ternana, il Catanzaro si presenta con un mix di determinazione e preoccupazioni fisiche. Il tecnico Vivarini ha espresso un chiaro messaggio di resilienza e ambizione nonostante i recenti infortuni che hanno colpito la squadra.

Durante la conferenza stampa pre-partita, Vivarini ha sottolineato l'importanza di mantenere alta la tensione e la prestazione, indipendentemente dai risultati immediati. "Abbiamo bisogno di energia, motivazione e consapevolezza di ciò che dobbiamo fare in campo", ha dichiarato il mister, aggiungendo che l'approccio della squadra rimane invariato anche di fronte a squadre ben attrezzate come il Venezia.

Il problema più pressante per il Catanzaro è la condizione di Ambrosino, che ha subito un infortunio significativo alla schiena durante l'ultima partita. "Ha preso una botta dietro la schiena con molta violenza", ha rivelato Vivarini, sottolineando che il giocatore sta affrontando un versamento sul bicipide femorale. La squadra medica è attualmente impegnata nella valutazione dell'entità del problema attraverso ulteriori esami.

Nonostante le difficoltà fisiche, Vivarini ha enfatizzato la necessità di non rallentare l'intensità né il lavoro. "Il calcio è una materia in cui l'abitudine porta i risultati. Se ci si abitua a lavorare sempre ad alta intensità, non si fatica poi durante le partite", ha spiegato, rifiutando l'idea di un possibile turnover significativo prima dei playoff.

Il Catanzaro si trova di fronte a una Ternana che lotta per evitare la retrocessione, portando una motivazione aggiuntiva a un incontro già di per sé carico. La partita di andata è stata un duro test per il Catanzaro, che alla fine è riuscito a prevalere grazie a una "magia" di D'Andrea. Vivarini ha richiamato l'importanza di quell'incontro come esempio della capacità di resilienza e strategia della sua squadra.

In preparazione per la partita, Vivarini si è concentrato anche sul ruotare alcuni giocatori chiave per gestire lo stress e la fatica, sottolineando l'importanza di ogni membro della squadra. "Dobbiamo sempre dare il massimo di noi", ha concluso il mister, segnalando che il ritorno di Situm e l'assenza di Sunas saranno fattori importanti nella formazione della squadra per la prossima sfida.

In sintesi, il Catanzaro entra in campo contro la Ternana con un atteggiamento combattivo e un chiaro piano di gioco, nonostante le sfide poste dagli infortuni e dalla pressione del finale di stagione. Il loro approccio mira a consolidare la prestazione e a sfruttare ogni opportunità per mantenere la loro posizione nella lotta per i playoff.









Di seguito il video integrale della conferenza stampa con il mister Vivarini alla Vigilia di Teramo - Catanzaro