Calcio. Ternana-Catanzaro. Roberto Breda suona la carica: "È un dentro o fuori, senza calcoli" (Video)

Roberto Breda carica la Ternana: "nessun calcolo, solo il campo parla" in un match cruciale per la stagione.”

TERNI - Il clima è teso alla vigilia dell'importante sfida tra la Ternana e il Catanzaro, che si disputerà domenica 5 maggio allo stadio Liberati alle ore 15:00. La partita, cruciale per le ambizioni di entrambe le squadre, vede i padroni di casa affrontare una delle sorprese del campionato cadetto.

Mister Roberto Breda ha parlato ai giornalisti durante la conferenza stampa pre-partita, iniziata puntualmente alle 12:15, dopo l'ultima sessione di allenamento. "Non possiamo permetterci di fare calcoli", ha affermato Breda, "ogni partita inizia dallo 0-0, ma l'avversario di domani ha dimostrato tutto il suo valore durante il campionato."

La Ternana arriva a questo incontro dopo il deludente post-partita contro il Sudtirol, dove, a causa di un volo programmato subito dopo la gara, Breda non ha partecipato alla consueta conferenza stampa. "Avrei detto qualcosa di diverso, ma ora è acqua passata", ha spiegato il mister, dimostrando un cauto ottimismo nonostante i recenti infortuni che hanno colpito la squadra.

Il tecnico ha toccato anche il tema delle difficoltà recenti, sottolineando come la squadra abbia trovato le energie per reagire in situazioni limite, come le partite contro Palermo e Cremona. Tuttavia, l'assenza per squalifica di Boloca, che ha ricevuto un'ammonizione nell'ultima partita, sarà un duro colpo per la formazione.

Breda ha poi concluso la conferenza stampa con un messaggio ai suoi giocatori: "Rimane importante mantenere la calma e continuare a giocare il nostro gioco anche dopo aver segnato. Dobbiamo pensare come se fossimo in trasferta, anche giocando in casa."

Il Catanzaro si presenta a questo incontro con un forte desiderio di consolidare il quarto posto, con la speranza di migliorare il proprio piazzamento in vista dei play-off. Breda si aspetta un avversario battagliero e ha avvertito i suoi di non lasciarsi prendere dalla frenesia.

Mentre la Ternana si prepara ad affrontare una delle sfide più importanti della stagione, l'attenzione di tutti è focalizzata su questo incontro chiave che può realmente definire il futuro della squadra in campionato.

