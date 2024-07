Calcio. Punto di vista a confronto: Breda e Vivarini svelano i retroscena di Ternana - Catanzaro (Video)

Cuore e determinazione: le prospettive dei tecnici dopo Ternana - Catanzaro

Nel dopo-gara dell'emozionante confronto tra Ternana e Catanzaro, i tecnici Roberto Breda e Mister Vivarini hanno offerto due visioni complementari della partita. Da un lato, Breda ha enfatizzato il coraggio e la resilienza della sua squadra, lodando l'impegno e la dedizione mostrati sul campo. Dall'altro, Vivarini ha analizzato obiettivamente le difficoltà incontrate dal Catanzaro, riconoscendo gli errori e proiettando lo sguardo verso le sfide future.

Entrambe le interviste offrono uno sguardo dettagliato sulle dinamiche in gioco e sulle prospettive delle rispettive squadre, delineando un quadro ricco di sfumature e prospettive interessanti.





Mister Roberto Breda elogia il coraggio della sua squadra dopo la vittoria contro il Catanzaro

TERNANA - Nel post-partita di Ternana vs Catanzaro 1-0 del 5 maggio 2024, il tecnico della Ternana, Mister Roberto Breda, ha espresso la sua soddisfazione per la prestazione dei suoi ragazzi in una partita cruciale. Breda ha sottolineato il duro lavoro svolto per rimettere insieme la squadra dopo le recenti sconfitte, elogiando l'impegno e la determinazione mostrati dai giocatori.

"Giocarsi una partita fondamentale con un organico ridotto è sempre difficile, ma sono fiero di come i ragazzi hanno reagito", ha dichiarato Breda. Ha evidenziato il DNA vincente del gruppo, la capacità di non arrendersi mai e di concentrarsi sulle sfide sul campo.

Il tecnico ha anche parlato degli infortuni che hanno colpito la squadra, elogiando l'atteggiamento di giocatori come Capuano, Favilli, Iannarilli, Zuberek e Sgarbi, che nonostante le difficoltà fisiche hanno scelto di restare al fianco della squadra e dare il loro contributo.

Breda ha evidenziato l'importanza della vittoria non solo in termini di risultato, ma anche di prestazione tattica e di applicazione dei concetti di gioco. Ha lodato la determinazione dei suoi ragazzi nel non mollare mai, anche di fronte alle difficoltà e alla pressione del momento.

Il tecnico ha anche espresso apprezzamento per l'apporto dei giocatori meno impiegati, sottolineando l'importanza del contributo di ogni singolo membro del gruppo.

Infine, Breda ha commentato l'atteggiamento della tifoseria e ha ribadito la volontà della squadra di lottare fino alla fine per raggiungere i propri obiettivi.

In conclusione, il tecnico della Ternana ha elogiato il cuore e la determinazione dei suoi giocatori, sottolineando l'importanza di restare concentrati e uniti per affrontare le sfide che verranno.

Di seguito il veideo integrale del Mister Roberto Breda dopo Teramo Vs Catanzaro 1-0



Mister Vivarini: Analisi Post-Partita dopo Ternana - Catanzaro 1.0

Nel dopo gara tra Ternana e Catanzaro, Mister VIVARINI ha espresso le sue considerazioni sulle prestazioni della squadra in un'intervista rilasciata ai media. Il tecnico ha sottolineato come la partita sia stata caratterizzata da diversi fattori che hanno influenzato il risultato finale.

CATANZARO - Mister Vivarini ha iniziato analizzando il contesto della partita, evidenziando le difficoltà sin dall'inizio, attribuendole in parte alla stanchezza accumulata dalle partite ravvicinate e al caldo che ha reso l'incontro particolarmente impegnativo. Questi fattori hanno contribuito a una partita caratterizzata da una bassa intensità e ritmo, con entrambe le squadre che hanno faticato a imporsi sia in fase offensiva che in quella difensiva.

Il tecnico del Catanzaro ha ammesso che la sua squadra non è stata efficace in fase di possesso palla e ha evidenziato alcuni errori difensivi che hanno portato al gol avversario. Ha espresso delusione per alcune situazioni in cui la sua squadra non è riuscita a difendersi efficacemente, permettendo all'avversario di creare pericoli nell'area di rigore.

Rispondendo alle domande riguardo all'impatto dei giocatori, VIVARINI ha sottolineato la necessità di gestire al meglio le risorse disponibili, specialmente considerando il periodo intenso di partite. Ha confermato che alcuni giocatori sono stati sostituiti per precauzione a causa di fastidi fisici, con l'obiettivo di preservarli per gli incontri futuri.

Riguardo alla presenza dei giovani in campo, il tecnico ha evidenziato l'importanza di coinvolgere tutti i giocatori della rosa, sottolineando che ognuno ha un ruolo cruciale da svolgere nella squadra. Ha enfatizzato la necessità di mantenere alta la fiducia e la motivazione di tutti i giocatori, considerando le sfide importanti che attendono il Catanzaro.

Infine, VIVARINI ha riconosciuto il merito della Ternana per la sua prestazione, sottolineando la loro capacità di sfruttare le opportunità e di giocare con intelligenza. Ha concluso ribadendo l'importanza di ricaricare le energie per affrontare al meglio le prossime sfide, consapevole delle difficoltà che il calendario fitto di partite può comportare.

In sintesi, l'intervista a Mister VIVARINI ha fornito uno sguardo approfondito sulle dinamiche della partita e sulle sfide che il Catanzaro dovrà affrontare nel prosieguo del campionato.



Di seguito il veideo integrale del Mister Vincenzo Vivarini dopo Teramo Vs Catanzaro 1-0