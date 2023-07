Calcio Serie B - Calciomercato: US Catanzaro 1929 - Arrivi e obiettivi di mercato. Tutti i dettagli

Calcio Serie B - Calciomercato: ecco il punto sul Catanzaro - Arrivi e obiettivi di mercato



Dopo un'eccezionale performance nella Serie C, il Catanzaro, guidato da Floriano Noto, sta dedicando attenzione al mercato per potenziare una squadra che ha dimostrato di essere competitiva. Il primo passo è stato confermare la permanenza di Vivarini come allenatore, una scelta naturale considerando i risultati raggiunti nella stagione precedente. Nel frattempo, la questione dello stadio è stata risolta e il Catanzaro giocherà le sue partite casalinghe al Via del Mare di Lecce. Analizziamo ora le operazioni di acquisto e cessione che il Catanzaro sta seguendo in queste prime fasi del calciomercato.

Calciomercato Catanzaro: gli arrivi

Il Catanzaro ha iniziato il mercato estivo con alcuni importanti arrivi. Il primo movimento è stato il riscatto di Brignola dal Benevento. L'esterno era già stato in prestito al Catanzaro a partire da gennaio 2023 e ora si unisce definitivamente alla squadra.

Il secondo colpo riguarda il reparto difensivo. Si tratta di Davide Veroli, centrale proveniente dal Cagliari, ma cresciuto nel Pescara, dove ha accumulato 19 presenze in Serie C. Veroli, classe 2003, ha trascorso l'ultima stagione con la squadra Primavera dei sardi, registrando 26 presenze e 5 gol. Arriva al Catanzaro in prestito con diritto di riscatto.

Inoltre, è stato ufficializzato l'acquisto di Marco Pompetti, un 23enne mancino che ricopre il ruolo di regista. Pompetti è cresciuto nell'Inter e ha trascorso l'ultima stagione in prestito al Sudtirol. Si unisce al Catanzaro a titolo definitivo, firmando un contratto biennale.

Calciomercato Catanzaro: gli obiettivi di mercato

Il direttore sportivo Magalini ha espresso interesse esplicito per il centrocampista della Fiorentina, Bianco, ma ha sottolineato che il Catanzaro non è l'unico club interessato al promettente talento viola. Per quanto riguarda il reparto difensivo, gli obiettivi sono Angeli del Bologna e Bruscagin, un terzino esperto proveniente dal Pordenone. C'è anche un interesse concreto per Luca Marrone, che è appena diventato svincolato dal Monza.