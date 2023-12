Calcio Serie B. Catanzaro in carica: Vivarini promette una battaglia tattica nel big match con il Venezia! - Video

Conferenza Stampa: Mister Vincenzo Vivarini Prima del Match Venezia Vs Catanzaro.

Alla vigilia di un incontro cruciale per il Catanzaro, che si appresta a sfidare il Venezia in una partita che promette scintille, Mister Vincenzo Vivarini si presenta ai microfoni con un misto di riflessione e determinazione. Dopo due sconfitte consecutive, la squadra ha avuto l'opportunità di "resettare" e di rivedere le strategie in vista di un campionato di Serie B che si sta rivelando più arduo del previsto.

La settimana di lavoro che ha seguito le battute d'arresto è stata definita da Vivarini non difficile, ma delicata. Il gruppo ha mantenuto un clima sereno, concentrato sul lavoro e sulla crescita, nonostante le avversità. Il mister sottolinea come il campionato di quest'anno sia tatticamente e gestionalmente diverso rispetto al precedente, un cambiamento previsto e per il quale la squadra si era preparata con lavori più completi.

Nonostante i risultati inizialmente positivi, Vivarini ammette che forse c'è stata meno attenzione alla crescita della squadra, un aspetto che nelle ultime due settimane è stato invece al centro del lavoro svolto. La Serie B è un campionato equilibrato e ogni squadra, indipendentemente dalla posizione in classifica, può sorprendere. Il Catanzaro non fa eccezione e il mister si aspetta che i suoi ragazzi mostrino sul campo le qualità consolidate e collaudate che hanno permesso di ottenere risultati importanti.

Parlando delle difficoltà tattiche, Vivarini evidenzia come le squadre avversarie abbiano cambiato atteggiamento contro il Catanzaro, un segno che le strategie messe in campo finora hanno funzionato. La partita contro il Modena, in particolare, ha mostrato miglioramenti significativi, frutto del lavoro attento e accurato svolto nell'ultima settimana.

Il Venezia, secondo in classifica e con una rosa assortita e attrezzata, rappresenta una sfida notevole. Tuttavia, Vivarini non vede la sua squadra in posizione di inferiorità, ma piuttosto dotata di valori differenti che possono fare la differenza. La partita sarà combattuta, con il Venezia che sicuramente adotterà un atteggiamento aggressivo, ma il Catanzaro è pronto a rispondere con la stessa intensità.

Sul fronte delle assenze, il Catanzaro dovrà fare a meno di giocatori chiave come Scognamillo e Verna, mentre Donnarumma è ancora in dubbio a causa di un problema al naso. Vivarini non si lascia scoraggiare, sottolineando come ogni membro della rosa sia all'altezza e pronto a dare il proprio contributo quando chiamato in causa.

Infine, riguardo alle ultime sconfitte, il mister invita a non focalizzarsi esclusivamente sul risultato, ma a considerare la prestazione e i piccoli dettagli che possono influenzare l'esito di una partita. L'obiettivo è migliorare continuamente, alzare il baricentro del gioco e sfruttare le qualità della squadra, che sono molte e significative.

La conferenza stampa si chiude con un messaggio di calma e pazienza, e con la promessa di una grande partita contro il Venezia. Il Catanzaro scenderà in campo con coraggio, consapevole delle proprie forze e pronto a lottare per un risultato positivo.

I CONVOCATI GIALLOROSSI PER LA SFIDA CON IL VENEZIA

Sono 22 i giallorossi convocati per la sfida di domani contro il Venezia.

ELENCO DEI CONVOCATI

Portieri: 1. Fulignati, 16. Sala, 22. Borrelli

Difensori: 5. Krastev, 23. Brighenti, 32. Krajnc, 44. Miranda, 72. Veroli

Centrocampisti: 18. Ghion, 20. Pontisso, 21. Pompetti, 24. Sounas, 27. Vandeputte, 33. Oliveri, 77. Katseris, 92. Situm

Attaccanti: 7. D’Andrea, 9. Iemmello, 17. Brignola, 19. Stoppa, 28. Biasci, 70. Ambrosino

Di seguito il video integrale della conferenza stampa con il mister Vivarini, alla vigilia di Venezia Vs Catanzaro.