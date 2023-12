Catanzaro-Cosenza 2-0 Una rete per tempo e il derby è giallorosso. Il commento e interviste post-partita del tecnico (Highlights-video)

CATANZARO, 26 NOV. – Iemmello e Biasci mettono in frigo il derby di Calabria. Una rete per tempo per il Catanzaro di mister Vivarini che offre una prestazione tale da cancellare, in un batter d’occhio, le ultime tre consecutive sconfitte. Il Cosenza gioca una buona partita, tira spesso in porta, ma non porta a casa nulla visto che il Catanzaro colpisce in maniera scientifica sempre in avvio dei due tempi. Prima rete giallorossa grazia al tap in da pochi passi di Iemmello che capitalizza l’assist di Katseris che ruba il tempo all’avversario e s’invola sulla destra. Il Cosenza cerca di rimettersi in carreggiata ma non riesce a trovare il pareggio.

Nella ripresa il Catanzaro raddoppia con Biasci che trova lo spiraglio giusto nel traffico al termine di un’azione orchestrata da Vandeputte e Iemmello. Caserta inserisce tutti gli attaccanti ma non riesce a scardinare la difesa giallorossa, compatta davanti a Fulignati. Il resto è solo festa per i tifosi giallorossi.

Carlo Talarico

Il tabellino:

CATANZARO-COSENZA 2-0

MARCATORI: 12’ pt Iemmello (Cz), 7’ st Biasci (Cz).

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Katseris, Scognamillo, Brighenti, Veroli; Sounas (33’ st Oliveri), Ghion, Pompetti (40’ st Pontisso), Vandeputte (33’ st Stoppa); Iemmello (40’ st Brignola), Biasci (26’ st Ambrosino). A disp.: Sala, Borrelli, Krastev, Verna, Miranda,D’Andrea, Donnarumma. All.: Vivarini.

COSENZA (4-2-3-1): Micai; Martino, Meroni, Venturi, D’Orazio; Calò (34’ st Florenzi),Praszelik (34’ st Zuccon); Marras (1’ st Canotto), Voca (12’ Mazzocchi), Tutino; Forte (31’st Zilli). A disp.: Marson, Sgarbi, Rispoli, Fontanarosa, Crespi, Arioli, La Vardera. All.: Caserta.

ARBITRO: Sacchi di Macerata.

Guardalinee: Moro e Laudato.

Quarto uomo: Frascaro.

Var: Aureliano. Avar: Di Vuolo.

AMMONITI: Praszelik (Cs), Sounas (Cz), Biasci (Cz), Marras (Cs), Venturi (Cs), Katseris(Cz), Zuccon (Cs).

NOTE: spettatori 13.371, 7989 paganti e 5382 abbonati, incasso 246.675 euro. Angoli: 8-6per il Cosenza. Recupero: pt 2’, st 6’.





Il Video commento della conferenza stampa con Mister Vivarini dopo la vittoria contro il Cosenza 2-0

Nel derby calabrese di grande fascino, il Catanzaro ha ottenuto una vittoria significativa contro il Cosenza, chiudendo l'incontro con un convincente 2-0. Una partita caratterizzata da momenti di alta tensione e svolte decisive, che ha visto la squadra giallorossa emergere vittoriosa.

Vincenzo Vivarini, allenatore del Catanzaro, ha espresso grande soddisfazione per la prestazione della sua squadra durante la conferenza stampa post-partita. Sottolineando la qualità del gioco e l'importanza di un pizzico di fortuna, Vivarini ha descritto la vittoria come particolarmente gratificante: "È stata una vittoria che mi ha dato gusto assai," ha affermato, mettendo in luce l'importanza di questa vittoria nel contesto della rivalità storica tra le due squadre.

Il match è stato deciso da due episodi chiave: il primo gol è arrivato nel primo tempo, grazie a una realizzazione di Iemmello, seguito da un intenso batti e ribatti che ha portato al secondo gol, segnato da Biasci. Quest'ultimo episodio ha di fatto deciso l'incontro, nonostante gli sforzi del Cosenza di ribaltare la situazione nel corso del secondo tempo.

Questo successo rappresenta non solo una vittoria sul campo, ma anche un simbolo di determinazione e spirito di squadra per il Catanzaro, che continua a emergere come una forza competitiva nel panorama calcistico italiano.





Tommaso Biasci commenta la vittoria di Catanzaro contro il Cosenza: 'Una prestazione eccezionale'"

Nell'ultima partita tra Catanzaro e Cosenza, Catanzaro ha ottenuto una vittoria convincente per 2-0. Dopo il fischio finale, Tommaso Biasci, uno dei protagonisti della partita, ha tenuto una conferenza stampa per discutere la prestazione della sua squadra e il risultato ottenuto.

Dichiarazioni di Tommaso Biasci:

il video commento e interviste post-partita del tecnico Caserta in Conferenza: Tenacia nonostante la sconfitta nel derby

La tensione era palpabile nella sala stampa al termine del derby calabrese che ha visto il Cosenza cadere per 2-0 contro il Catanzaro. Il tecnico Fabio Caserta, pur nella sconfitta, ha mantenuto un atteggiamento costruttivo, elogiando l'impegno dei suoi ragazzi e riconoscendo la freddezza degli avversari: "Loro hanno tirato due volte ed hanno fatto due gol" ha dichiarato, sottolineando come un episodio come il palo colpito avrebbe potuto cambiare l'esito della partita.

Il primo tempo ha visto una prestazione lodabile da parte del Cosenza, ma la seconda frazione di gioco si è rivelata più ardua, soprattutto dopo aver subito gol nei primi minuti. Caserta non ha nascosto le difficoltà incontrate dalla sua squadra: "Nel secondo tempo non era facile", ha ammesso, evidenziando comunque l'impegno totale dei suoi uomini sul campo.

Il derby ha regalato momenti di speranza per il Cosenza, ma il gol di Iemmello e il secondo episodio decisivo, un batti e ribatti in area che ha portato alla rete di Biasci, hanno spostato l'equilibrio in favore del Catanzaro. Il Cosenza non si è arreso e ha continuato a cercare il gol, ma senza successo.

Nonostante il risultato amaro, Caserta ha guardato al futuro con positività, consapevole delle potenzialità di crescita della sua squadra e dell'approccio soddisfacente mostrato in precedenza contro la Reggiana. "Possiamo ancora crescere", ha affermato, spronando i suoi giocatori a non perdere di vista gli obiettivi stagionali.

In conclusione, la conferenza stampa di Caserta ha trasmesso un messaggio chiaro: la determinazione e la tenacia non mancano nel Cosenza, anche nei momenti di sconfitta. Il cammino in campionato è ancora lungo e la squadra ha dimostrato di avere la grinta giusta per affrontare le prossime sfide.

Le dichiarazioni di Caserta riflettono la filosofia di un allenatore che, nonostante le avversità, continua a cercare la crescita e il miglioramento continuo della sua squadra





Gli highlights di Catanzaro Vs Cosenza 2-0 Gool di Iemmello e Biasci