Calcio Serie B: Catanzaro-Lecco 5-3 Vittoria giallorossa scacciacrisi. Il commento e interviste post-partita del tecnico (Highlights-video)

CATANZARO, 12 GEN.. – Ben otto reti tra Catanzaro e Lecco in una gara sempre incerta con difese imbarazzanti che hanno concesso molto agli attaccanti. Avanti il Catanzaro con Verna sul corner calciato da Vandeputte. Quindi il pari di Di Stefano e il vantaggio di Lemmens di testa col Catanzaro che va in bambola. La ripresa trova il Catanzaro pronto a rimettersi immediatamente in partita con Sounas e Iemmello che capovolgono il risultato. Quindi la grande voglia del Lecco che trova il 3-3 col colpo di testa di Novakovich e il Catanzaro, spinto dall’orgoglio e dal ritrovato capitano Pietro Iemmello (al rientro dopo oltre un mese di assenza) che fa il 4-3 con Sounas e nel finale fa cinquina con Biasci chiudendo definitivamente il risultato.

Il tabellino:

CATANZARO-LECCO 5-3

MARCATORI: 18’ pt Verna (C), 25’ pt Di Stefano (L), 29’ pt Lemmens (L), 3’ st Sounas (C), 7’ st Iemmello (C), 10’ st Novakovich (L), 20’ st Sounas (C), 43’ st Biasci (C).

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Katseris (16’ st Situm), Scognamillo, Brighenti, Krajnc, (30’ st Krastev); Sounas, Verna, Pontisso (16’ st Pompetti), Vandeputte (41’ st Stoppa); Iemmello (29’ st Ambrosino), Biasci. A disp.: Sala, Borrelli, Krastev, D’Andrea, Veroli, Belpanno, Oliveri, Donnarumma. All.: Vivarini.

LECCO (4-3-3): Melgrati; Lemmens (34’ st Salcedo), Marrone, Bianconi, Lepore (49’ st Guglielmotti); Crociata, Sersanti, Ionita; Di Stefano (1’ st Giudici), Novakovic, Buso. A disp.: Saracco, Celjak, Louakima, Eusepi, Salomaa, Battistini, Galli. All.: Bonazzoli.

ARBITRO: Maresca di Napoli.

Guardalinee: Trinchieri e Belsanti.

Quarto uomo: Vogliacco.

Var: Meraviglia. Avar: Di Martino.

AMMONITI: Lemmens (L), Scognamillo (C), Sounas (C), Krajnc (C), Crociata (L).

NOTE: spettatori 8066, 2673 paganti e 5393 abbonati, incasso non comunicato. Angoli: 9-4 per il Catanzaro. Recupero: pt 3’, st 7’.





Cinque Gol nel Thriller Catanzaro vs. Lecco: Le Interviste con Bonazzoli e Vivarini "Emozionante Confronto in Serie B: Catanzaro Trionfa su Lecco 5-3"

Nel cuore di una partita emozionante di Serie B, il Catanzaro ha trionfato con un punteggio di 5-3 contro il Lecco. Questo scontro ha affascinato gli appassionati di calcio grazie alla grande intensità e ai cinque spettacolari gol segnati in soli 20 minuti. Nonostante alcune difficoltà difensive, i giocatori del Catanzaro hanno dimostrato determinazione e carattere in questa sfida memorabile. Scopri i dettagli di questa partita e le interviste esclusive a Bonazzoli e Vivarini per saperne di più su questo emozionante incontro.





Nel cuore di un emozionante scontro di Serie B, il Catanzaro ha prevalso 5-3 sul Lecco in una partita che ha affascinato gli appassionati di calcio. I giocatori hanno lottato con determinazione in questo incontro memorabile, e abbiamo le interviste esclusive di Bonazzoli e Vivarini per approfondire i dettagli di questa partita emozionante.

Un match con grande intensità, in 20 minuti hanno visto cinque gol spettacolari. Tuttavia, il Catanzaro ha affrontato alcune difficoltà in difesa, concedendo gol troppo facili al Lecco nel secondo tempo. Il momento cruciale sembrava essere l'approccio iniziale del secondo tempo, con il Catanzaro che sembrava leggermente disconnesso e non concentrato.

Bonazzoli, uno dei protagonisti della partita, ha sottolineato l'importanza di rimanere concentrati per l'intera durata della partita. Ha anche notato alcuni errori individuali e difensivi che hanno portato a gol centrali da parte del Lecco. La differenza di fisicità tra i giocatori è stata evidente, ma Bonazzoli ha sottolineato che ci sono aspetti da migliorare sia a livello di atteggiamento che di reparto.

Nonostante le difficoltà difensive, il Catanzaro ha fatto una prestazione positiva, soprattutto in attacco. Bonazzoli ha lodato l'efficacia della fase offensiva, sottolineando il buon fraseggio e la capacità di segnare tre gol fuori casa. Ha anche menzionato il ruolo di Novakovic nel gioco e la sua abilità nel prendere campo e profondità.

Da parte sua, l'allenatore Vivarini ha enfatizzato l'importanza di questa vittoria in Serie B. Ha elogiato l'impegno emotivo dei giocatori, sottolineando che hanno superato le aspettative e mostrato una grande determinazione. Ha anche ammesso che ci sono aree in cui il team deve migliorare, in particolare nelle seconde aggressioni e nell'aggressività fuori dall'area avversaria.

La partita è stata anche caratterizzata da un episodio controverso in cui l'arbitro ha lasciato correre un'azione che sembrava poter essere soggetta al VAR. Vivarini ha dichiarato che pensano che il VAR avrebbe dovuto essere consultato, ma alla fine hanno continuato a concentrarsi sul gioco.

Nonostante alcune difficoltà difensive, il Catanzaro ha divertito i tifosi con una partita emozionante e ha dimostrato di avere carattere. Vivarini ha sottolineato che bisogna dare importanza a ogni vittoria in Serie B, poiché non è mai facile. Ha riconosciuto la necessità di lavorare sulla determinazione del team e ha elogiato l'unità nello spogliatoio.

Infine, Vivarini ha rivelato che ha apportato alcune modifiche tattiche durante l'intervallo per migliorare l'aggressività e le pressioni sui mediani avversari. Ha anche menzionato la gestione dei giocatori in panchina, ritenendo fondamentale coinvolgerli in modo equilibrato.

Questa partita tra Catanzaro e Lecco rimarrà certamente nella memoria dei tifosi per molto tempo. Il Catanzaro ha dimostrato carattere e determinazione, e ora guarda al futuro del campionato Serie B con speranza e fiducia.

Bonazzoli ha iniziato commentando la partita, evidenziando che l'andata era terminata 4-3, mentre questa volta è finita 5-3, sottolineando la filosofia di gioco della squadra. Ha ammesso di aver notato delle differenze rispetto all'andata, soprattutto nell'approccio iniziale al secondo tempo, dove la squadra è apparsa leggera e disattenta, concedendo due gol facili. Ha sottolineato l'importanza di essere sempre concentrati per evitare di concedere opportunità agli avversari.

Bonazzoli ha riconosciuto che ci sono stati errori difensivi individuali che hanno portato a gol, in particolare su palle centrali e nella gestione della fisicità degli avversari. Ha ammesso che la squadra deve essere più attenta in queste situazioni e che devono lavorare per migliorare questi aspetti nel prosieguo del campionato.

Tuttavia, ha anche evidenziato il lato positivo della prestazione offensiva, con il Catanzaro che è riuscito a segnare tre gol fuori casa, sottolineando il buon fraseggio a centrocampo e la capacità di verticalizzare. Ha concluso dicendo che segnare tre gol fuori casa è un risultato positivo.

Inoltre, Bonazzoli ha elogiato la squadra per la vittoria in Serie B, sottolineando l'importanza di dare il giusto valore a queste vittorie e il grande impegno emotivo dei giocatori.

