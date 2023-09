Calcio. Catanzaro-Parma 0-5 I ducali calano la manita al Ceravolo e conquistano la vetta. Il commento e interviste post-partita del tecnico (Highlights-video)

CATANZARO, 17 SETT. - Catanzaro-Parma 0-5 I ducali calano la manita al Ceravolo e conquistano la vetta. Il Parma rifila una manita al Catanzaro che comunque disputa una gara intensa dalla cintola in su. Da rivedere la difesa giallorossa, invece, incappata in una giornata storta. Gara immediatamente vivace, si percepisce che succederà qualcosa su entrambi i fronti. All’ 8’ Vandeputte cerca di sfondare sull’out sinistro con Biasci che conclude impreciso. Poi sale in cattedra il Parma. Il vantaggio arriva grazie a Man che conclude l’assist di Bonny. Passa poco e arriva il raddoppio su rigore che Benedyczak trasforma spiazzando Fulignati. Il 3-0 dei Ducali è la doppietta di Benedyczak su assist Coulibaly. La ripresa riparte col Parma che sigla il poker col neoentrato Partipilo che anticipa Krajnc su assist di Sohm. Nelfinale, col Catanzaro in dieci per l’infortunio patito da Situm subisce la quinta rete ad opera di Colak che sfrutta l’assist dell’ex Di Chiara.

Parma sconfigge Catanzaro 5-0: analisi del tecnico Vincenzo Vivarini sulla Partita

Nel match tra Catanzaro e Parma, il Parma ha ottenuto una vittoria convincente con un punteggio di 5-0. Il tecnico Vincenzo Vivarini ha commentato la partita, iniziando con un riferimento al buon inizio del Catanzaro, che ha tuttavia mancato un rigore nei primi 10 minuti. Ha sottolineato come il Parma abbia messo in difficoltà il Catanzaro con le loro ripartenze e le loro individualità di alto livello. Vivarini ha evidenziato l'importanza di non commettere errori nella Serie B, data la qualità delle squadre avversarie.

Il tecnico ha riconosciuto che il Catanzaro aveva preparato la partita per contrastare le ripartenze del Parma ma ha anche ammesso che il Parma è stato molto bravo. Ha commentato la buona prestazione della sua squadra nel possesso palla e nella ricerca della profondità, ma ha notato una mancanza di finalizzazione e attenzione nella fase difensiva.

Vivarini ha accettato la sconfitta e ha sottolineato che, nonostante il risultato finale, la sua squadra ha mostrato spirito e impegno. Ha evidenziato la necessità di trovare un equilibrio tra l'approccio aggressivo e la solidità difensiva.

Rispondendo a domande sulla partita, Vivarini ha parlato degli errori difensivi che hanno portato ai gol subiti e ha ammesso che c'è ancora molto lavoro da fare per migliorare la fase non di possesso. Ha enfatizzato l'importanza di mantenere l'equilibrio mentale dopo una sconfitta.

Infine, ha valutato le prestazioni di alcuni giocatori della squadra, riconoscendo l'importanza di alcuni di loro ma sottolineando la necessità di servirli meglio. Ha concluso affermando che la sconfitta non è stata causata dall'importanza della partita ma da alcune difficoltà nel mantenere l'ordine e la concentrazione dopo aver subito gol.

L’allenatore Fabio Pecchia: “un applauso ai tifosi del Catanzaro, vittoria è motivo di soddisfazione”

Le dichiarazioni dell’allenatore crociato Fabio Pecchia, rilasciate al termine della partita Catanzaro-Parma, valida per la quinta giornata del campionato Serie BKT.

“Voglio fare i complimenti al pubblico di Catanzaro. Non mi era mai capitato che, dopo un risultato così ampio, di sentire applaudire la squadra avversaria. E’ segno di grande sportività e rispetto, per questo credo che un gesto del genere vada sottolineato per il grande valore che ha. Sono contento perché vincere è sempre bello, è un motivo di soddisfazione. Ma non ci facciamo ingannare dal tipo di gara, nella prima parte abbiamo sofferto, il Catanzaro voleva giocare e noi eravamo troppo morbidi. Poi la partita si è rotta e si è incanalata, non tutto è positivo. Ci portiamo a casa un grande risultato in un ambiente bellissimo. Voglio spendere una parola per Situm e mi dispiace per lui, per quello che è successo nel finale. Il Catanzaro palleggia bene, lo fa con qualità, noi abbiamo provato tante volte a pizzicare la palla e non ci siamo riusciti. Ma sappiamo che quando ci abbassiamo perdiamo un po’ di lucidità, la linea difensiva ha lavorato molto bene e forse a sinistra abbiamo sofferto un po’. Ma quando si apre il campo, siamo stati bravi a sfruttarla molto bene. All’inizio ho dovuto fare delle scelte, tanti giocatori sono in buone condizioni e devono rimanere ai margini. L’importante che poi diano il loro contributo, come lo stesso Partipilo. Se vogliamo creare un’identità forte, di gruppo, lo abbiamo già dimostrato l’anno scorso, dobbiamo mantenere questo spirito e questa unità. Le prossime 4 partite? La prossima giochiamo contro la Samp, il campionato è talmente imprevedibile e complicato, dove sei sull’altalena e quindi alle classifiche bisogna dare il giusto valore. Noi dobbiamo pensare a crescere e costruire, pensiamo alla Samp e affrontiamo una squadra con valore”.





Dennis Man: “voglio stare dentro, oggi una partita di squadra”

Le dichiarazioni dell’attaccante crociato Dennis Man, rilasciate al termine della partita Catanzaro-Parma, valida per la quinta giornata del campionato Serie BKT.

“Siamo venuti qua per giocare e per vincere. Ho trovato un po’ di continuità negli allenamenti, ora sto bene fisicamente e sono contento per quello che riesco a dare alla squadra. Il mister mi mette in campo e io voglio aiutare i miei compagni per vincere.

Sto bene, mi sono fermato due settimane, voglio stare dentro e con la squadra. Sono contento per oggi, abbiamo fatto una bella partita, una partita di squadra e siamo contenti. Volevamo vincere la partita, oggi abbiamo fatto una grande partita.

Con il nostro lavoro siamo riusciti a trovare gli spazi per attaccare, abbiamo aspettato. Lavoriamo tutti i giorni, siamo insieme e sono contento che siamo una squadra competitiva. Il Catanzaro è una bella squadra, ha fatto un bel campionato fino ad ora ma non sempre riesci a vincere”.



Il tabellino:

CATANZARO-PARMA 0-5

MARCATORI: 18’ pt Man (P), 25’ pt Benedyczak (P rig.), 40’ pt Benedyczak (P), 2’ st Partipilo (P), 39’ st Colak (P).

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Situm, Scognamillo, Brighenti, Krajnc (16’ st Veroli); Sounas (1’ st Donnarumma), Ghion, Pontisso (16’ st Pompetti), Vandeputte; Iemmello (31’ st D’Andrea), Biasci (1’ st Brignola). A disp.: Sala, Borrelli, Krastev, Verna, Stoppa, Miranda, Katseris. All.: Vivarini.

PARMA (4-1-4-1): Chichizola; Coulibaly (15’ st Ansaldi), Delprato, Circati, Zagaritis (37’ st Di Chiara); Estévez; Man (1’ st Partipilo), Bernabè, Sohm, Benedyczak (1’ st Hernani); Bonny (22’ st Colak). A disp.: Turk, Corvi, Osorio, Balogh, Begic, Hainaut, Mihaila. All.: Pecchia.

ARBITRO: Aureliano di Bologna.

Guardalinee: Garzelli e Bahri.

Quarto uomo: Costanza.

Var: Nasca. Avar: Cosso.

AMMONITI: Coulibaly (P), Scognamillo (C), Estevez (P), Circati (P), Zagaritis (P).

NOTE: spettatori 12.437, di cui 7469 paganti e 4968 abbonati, incasso 239.000 euro circa. Angoli: 8-3 per il Catanzaro. Recupero: pt 5’, st 2’.