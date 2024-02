Calcio Serie B: Catanzaro-Südtirol un 2-2 carico di emozioni e rimpianti. Il commento e interviste post-partita del tecnico (Highlights-video)

CATANZARO, 17 FEB. - Termina 2-2 una gara ben giocata tra Catanzaro e Sudtirol. Subito avanti gli altoatesini sul corner di Casiraghi con Kurtic che svetta su Brighenti esegna il punto del vantaggio a pochi secondi dall’inizio, coi giallorossi che ci metto un po’ a rendersi pericolosi con Vandeputte, Iemmello e D’Andrea. La rete del pareggio arriva poco dopo la mezzora con Brighenti che trova lo spiraglio giusto al termine di un’azione articolata con tiro ri Ambrosino ribattuto.

Nella ripresa Catanzaro subito avanti: Antonini dopo la rete nel turno precedente all’Ascoli concede il bis e, di testa, appostato sul secondo palo porta in vantaggio i giallorossi. L’entusiasmo porta vicino alla rete del 2-1 con Iemmello che viene ipnotizzato da Poluzzi dopo l’invito in verticale di Petriccione. Il 2-2 arriva dopo un’azione insistita di Pecorino che porta in giro la difesa e poi trova una conclusione imprendibile. Nel finale il doppio rosso a Brighenti costa la doccia anzitempo e in pieno recupero Rauti sfiora il vantaggio che sarebbe stata un’autentica beffa per il Catanzaro.

Carlo Talarico

Il tabellino:

CATANZARO-SUDTIROL 2-2

MARCATORI: 2’ pt Kurtic (S), 31’ pt Brighenti (S), 2’ st Antonini (C), 14’ st Pecorino (S).

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Situm (33’ st Oliveri), Brighenti, Antonini, Scognamillo; D’Andrea (22’ st Sounas), Pompetti, Petriccione (39’ st Veroli), Vandeputte; Iemmello (33’ st Donnarumma), Ambrosino (22’ st Biasci). A disp.: Sala, Krajnc, Miranda, Verna, Stoppa, Pontisso, Brignola. All.: Vivarini.

SUDTIROL (3-5-2): Poluzzi; Kofler (44’ st Ciervo), Scaglia, Cagnano; Molina, Tait,Arrigoni, Kurtic (18’ st Broh), Davi; Casiraghi (36’ st Rauti), Pecorino (36’ st Merkaj). A disp.: Drago, Tscholl, Cisco, Mallamo, Peeters, Lonardi, Odogwu. All.: Valente.

ARBITRO: Zufferli di Udine.

Guardalinee: De Meo e Luciani.

Quarto uomo: Silvestri.

Var: Abbattista.

Avar: Di Vuolo.

ESPULSO: 35’ st Brighenti (C) somma di ammonizioni.

AMMONITI: D’Andrea (C), Scaglia (S), Kurtic (S), Arrigoni (S).

NOTE: spettatori 9.199, 3.806 paganti e 5.393 abbonati, incasso 125.081 euro. Angoli: 6-2 per il Catanzaro. Recupero: pt 1’, st 4’.

Il Catanzaro non si smentisce, sfornando un'altra prestazione di cuore e grinta che culmina in un pareggio per 2-2 contro il Südtirol. La partita, caratterizzata da un gol a freddo che ha inizialmente messo in difficoltà i giallorossi, ha visto poi la squadra di Mister Vivarini prendere le redini del gioco e lottare per un pareggio che, a detta del mister, può considerarsi meritato.

La prestazione della squadra ha rivelato un'impegno totale, un dato di fatto che Vivarini ha voluto sottolineare nel suo commento post-gara, elogiando l'atteggiamento e la dedizione dei suoi uomini che "hanno dato tutto quello che potevano". Il tecnico però non nasconde il rammarico per le distrazioni che hanno portato ai gol subiti, situazioni da cui la squadra avversaria ha saputo trarre vantaggio, specie su calcio d'angolo e fallo laterale.

In un match dove il Catanzaro ha dominato per lunghi tratti, è stata la lucidità a mancare nei momenti chiave, specialmente dopo il 2-1, dove le occasioni per chiudere il gioco non sono state sfruttate a dovere. Vivarini, pur esprimendo frustrazione per le chance mancate, ha voluto guardare al lato positivo, riconoscendo la capacità di creazione di gioco e le numerose occasioni generate, un segnale di una squadra viva e combattiva che non molla mai.

Südtirol non è stata da meno, tenendo testa ai padroni di casa e lottando fino all'ultimo respiro, dimostrando che in campo c'era più di un cuore battagliero. Il match si è rivelato un'ottima pubblicità per il calcio della Serie B, con un gioco aperto e due squadre che hanno dato spettacolo fino all'ultimo fischio dell'arbitro.

Guardando al futuro, il Catanzaro dovrà fare a meno di Brighenti per la prossima partita, ma le soluzioni tattiche adottate oggi lasciano ben sperare in vista dei prossimi impegni. Vivarini ha mostrato fiducia nei giovani e nelle alternative tattiche a sua disposizione, evidenziando la necessità di lavorare sulla concretezza e sull'attenzione difensiva.

L'obiettivo chiaro del Catanzaro è di mantenere un gioco spensierato e allo stesso tempo efficace, con Vivarini che invita la sua squadra a divertirsi e a trasmettere questa gioia anche ai tifosi. Con una classifica che ancora non parla di playoff o salvezza, il Catanzaro si concentra sul presente, con l'obiettivo di migliorare partita dopo partita e, perché no, di sognare in grande. La strada è ancora lunga, ma l'entusiasmo e la determinazione sembrano essere le carte vincenti per questa squadra che non smette di sorprendere.

Il video commento e interviste post-partita del tecnico Vivarini dopo Catanzaro-Südtirol 2-2







La resilienza di Mister Valente trascina il Catanzaro: Un 2-2 che sa di vittoria

La tensione era palpabile al fischio finale della partita che ha visto il Catanzaro pareggiare per 2-2 contro il Südtirol. Federico Valente, il stratega alla guida del Catanzaro, ha mostrato un misto di soddisfazione e leggero rammarico nell'intervista post-partita. Nonostante le assenze che avrebbero scoraggiato qualsiasi allenatore, la squadra ha risposto con grinta e determinazione, un segnale chiaro della mentalità instillata da Valente.

“Sì, sono contento,” afferma Valente, riflettendo sulle prestazioni dei suoi ragazzi che hanno accettato e interpretato al meglio i ruoli assegnati, nonostante l'obbligo di gestire numerose defezioni. “Penso che abbiamo eseguito al massimo il nostro piano di gioco e sono orgoglioso dei miei ragazzi.”

Il Catanzaro è andato vicino alla vittoria, tenendo testa ad un Südtirol noto per il suo possesso palla e per una struttura di gioco che Valente ammira apertamente. Nonostante un'occasione d'oro mancata che avrebbe portato tre punti a casa, il mister sottolinea l'importanza del punto guadagnato e la crescita della squadra.

“K, alla sua prima da titolare, è stato subito decisivo,” sottolinea Valente parlando di uno dei suoi giocatori. La sicurezza e l'esperienza che K porta in campo è esattamente ciò che il tecnico si aspettava. Il focus ora si sposta sulla prossima partita contro il Bari, e Valente è già al lavoro per preparare la squadra.

Il gioco espresso dal Catanzaro ha impressionato: una squadra che non si è tirata indietro, che ha pressato intensamente e che, anche nei momenti di difficoltà, non ha mai perso la speranza di portare a casa un risultato positivo. “Ecco un rimetto col pecorino,” esclama Valente, descrivendo la prestazione di un altro giocatore che è stato in grado di tenere testa alla difesa avversaria con una performance che il mister descrive come una delle migliori della stagione.

In conclusione, nonostante l'amaro in bocca per i due punti sfuggiti, Valente e il suo Catanzaro possono lasciare il campo a testa alta. La prestazione è stata di quelle che fanno parlare, che mostrano carattere e che lasciano intendere che la lotta per la salvezza sarà combattuta fino all'ultimo respiro. E con un mister così determinato e positivo, i tifosi possono aspettarsi ancora molte battaglie entusiasmanti.

Il video commento e interviste post-partita del tecnico Federico Valente dopo Catanzaro-Südtirol 2-2









D'Andrea, la sorpresa di Catanzaro che promette scintille

Nel post-partita contro il Südtirol, terminata in un vibrante 2-2, il giovane promettente D'Andrea ha sorpreso tutti scendendo in campo dal primo minuto. Con una prestazione che ha brillato di luce propria, ha dimostrato di poter non solo reggere il passo, ma anche di poter segnare, sfiorando il gol con tentativi che hanno tenuto i tifosi sul filo dell'entusiasmo fino all'ultimo secondo.

In un post partita carico di emozioni, D'Andrea si è dichiarato soddisfatto sia della propria prestazione che di quella della squadra. "Buonasera a tutti," ha iniziato, palpando l'entusiasmo per aver finalmente potuto dimostrare il suo valore in campo. Conosce bene le aspettative del mister e sa che c'è molto da lavorare, in particolare sulla fase difensiva, un'area meno familiare per lui fino ad ora.

Nonostante alcune occasioni mancate, ritiene di avere le capacità per fare molto di più, una convinzione rafforzata dal feedback positivo che riceve quotidianamente. È consapevole che la squadra deve migliorare, soprattutto nei dettagli, come l'approccio nelle fasi iniziali del match che a volte hanno visto il Catanzaro incassare gol evitabili.

D'Andrea è noto per le sue caratteristiche uniche, che lo rendono un jolly capace di cambiare le sorti di una partita, spesso entrando a gara in corso e sfruttando la stanchezza degli avversari. Quest'anno, il suo primo tra i 'grandi', è stato un anno di crescita e di adattamento al ritmo della Serie B, un campionato impegnativo che lo ha messo alla prova.

Il suo obiettivo è chiaro: eccellere sia partendo dall'inizio che subentrando in corso d'opera, sfruttando la sua abilità nel uno contro uno. È consapevole che c'è ancora margine di miglioramento, specialmente in fase offensiva, dove le sue giocate audaci talvolta gli fanno perdere la lucidità necessaria a diventare letale sotto porta.

D'Andrea conclude con un'autocritica matura, riconoscendo che, nonostante le molteplici qualità dimostrate a centrocampo, deve ancora migliorare nel finalizzare le azioni, una lacuna che si trascina da anni ma che è determinato a colmare. Il giovane talento ha tutte le carte in regola per diventare un punto di riferimento per il Catanzaro, e i tifosi non vedono l'ora di vederlo trasformare il suo potenziale in gol e assist decisivi.

Il video commento e interviste post-partita D'Andrea dopo Catanzaro-Südtirol 2-2







Impatto e Dispiacere: Kurtic Riflette sul Pareggio del Südtirol a Catanzaro

Nonostante un inizio scintillante che ha visto Jasmin Kurtic trovare la rete dopo appena due minuti dal fischio d'inizio, il Südtirol è stato costretto a dividersi i punti con un pareggio 2-2 contro un determinato Catanzaro. Kurtic, il centrocampista del Südtirol, ha condiviso le sue sensazioni in una conferenza post-partita che ha trasmesso più di una nota di dispiacere misto a speranza.

"È un piacere segnare, certamente," ha iniziato Kurtic, "ma la delusione prevale perché sentiamo che avremmo potuto portare a casa di più oggi." Nonostante il pareggio, l'ottimismo non manca: "Questa prestazione ci dà fiducia nella lotta per non retrocedere. Siamo lì, dobbiamo semplicemente continuare a combattere."

La battaglia per la salvezza rimane infuocata e Kurtic sottolinea l'importanza di essere squadra, soprattutto in questi momenti di difficoltà. Uscito dal campo dopo 62 minuti a causa di un virus recente, il giocatore esprime soddisfazione per il suo contributo: "Il mio ingresso ha alzato la qualità tecnica del gioco, abbiamo mostrato carattere."

Il dialogo si è poi spostato sulla sinergia in campo, in particolare con il compagno di squadra Casiraghi. "Giocare con compagni di talento come lui rende le cose più semplici. Abbiamo una grande intesa e ci supportiamo a vicenda."

Sul pareggio del Catanzaro, Kurtic ammette un momento di sbandamento, ma elogia la capacità della squadra di rimanere concentrata. "Il Catanzaro è una squadra che gioca bene, ci mette sotto pressione, ma siamo stati bravi a restare in partita."

Guardando al futuro e agli impegni che attendono il Südtirol, Kurtic rimane focalizzato sulla stagione corrente. "Ci sono gli Europei, ma ora la mia attenzione è tutta rivolta a raggiungere il massimo con la squadra. Possiamo fare di più, lavoriamo duro e dobbiamo dimostrarlo in campo," conclude con determinazione.

Mentre il Südtirol continua il suo cammino, il mix di determinazione e unità mostrato da Kurtic sarà sicuramente fondamentale per affrontare le sfide future e raggiungere gli obiettivi stagionali.



Il video commento e interviste post-partita Jasmin Kurtic dopo Catanzaro-Südtirol 2-2





A breve gli highlights Catanzaro-Südtirol