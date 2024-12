Calcio Serie B. Cesena-Cosenza 2-1: Alvini punta il dito sugli errori (Video)

Cesena-Cosenza 2-1: le dichiarazioni di Massimiliano Alvini sul match





Massimiliano Alvini analizza la sconfitta del Cosenza contro il Cesena (2-1). Errori difensivi e occasioni sprecate al centro del commento post-partita.





Parole chiave principali: Cesena-Cosenza, Massimiliano Alvini, errori difensivi Cosenza, Serie B, analisi post-partita





Il match tra Cesena e Cosenza, terminato 2-1 in favore dei padroni di casa, lascia l’amaro in bocca al tecnico del Cosenza, Massimiliano Alvini. Nonostante una prestazione caratterialmente positiva, gli errori difensivi sono costati caro ai rossoblù.





La delusione di Alvini dopo il match





Nel post-partita, Alvini ha analizzato la gara sottolineando la buona attitudine dei suoi uomini, ma senza nascondere le criticità.





Dal punto di vista caratteriale, è stata un'altra buona prestazione, ma purtroppo non abbiamo raccolto nulla. Nel primo tempo abbiamo concesso troppo e ci siamo complicati la vita con errori evitabili, ha dichiarato l’allenatore.





Secondo Alvini, entrambe le reti subite dal Cosenza sono frutto di distrazioni che non appartengono al DNA della squadra. Il primo gol è arrivato in un momento in cui stavamo gestendo bene la partita, a pochi secondi dalla fine del primo tempo. Il secondo gol è inaccettabile: non possiamo permetterci errori del genere.





Errori difensivi e occasioni sprecate





Il tecnico non ha fatto mistero delle responsabilità dei suoi uomini sulle reti subite: Abbiamo regalato entrambi i gol. Complimenti al Cesena, ma dobbiamo riconoscere i nostri errori in fase difensiva, un problema che si sta ripetendo troppo spesso nelle ultime partite.





Nonostante gli errori, il Cosenza ha avuto le sue opportunità per rimettere in discussione il risultato. Alvini ha evidenziato alcune occasioni chiave, come il tiro di Quan e la parata decisiva del portiere avversario Clisma: Abbiamo avuto la possibilità di andare in vantaggio e anche di pareggiare, ma non siamo stati abbastanza concreti sotto porta.





Uno sguardo al futuro





Malgrado il risultato, Alvini non perde fiducia nella squadra: Ho visto un buon Cosenza, con idee e atteggiamento giusti. Dobbiamo lavorare per eliminare questi difetti che ci stanno penalizzando. La squadra ha qualità e sono certo che sapremo reagire.





Il Cosenza ora guarda alla prossima sfida con l’obiettivo di invertire la rotta e ritrovare quella solidità difensiva che nelle ultime partite è venuta a mancare.