Calcio Serie B: Cittadella-Catanzaro 1-2. Doppio Iemmello e quinta vittoria in trasferta. Il commento e interviste post-partita del tecnico (Highlights-video)

CITTADELLA, (PD) 24 FEB. - Dal Tombolato arriva la quinta vittoria in trasferta stagionale per un Catanzaro che si affida al repertorio del suo capitano, Pietro Iemmello, per infliggere al Cittadella la sesta consecutiva sconfitta (record negativo per i veneti in serie B).

Inizialmente è il Cittadella, reduce da 5 sconfitte di fila, a condurre le operazioni e già al 3’, sul primo corner della gara, Fulignati col piede respinge una deviazione di Pandolfi ed al 9’ ancora Pandolfi, di testa, sul cross di Vita crea un pericolo con la palla che termina poco sopra la traversa. Il Catanzaro si libera dalla pressione venera e trova il vantaggio al 19’ con una splendida conclusione di sinistro ad opera di capitan Iemmello che spedisce la palla all’incrocio dei pali dopo aver saltato l’uomo col destro. Cittadella in difficoltà e al 22’ su punizione di Ambrosino serve la mano di Kastrati a togliere la palla sotto la traversa. Cittadella di nuovo in avanti al 26’ con un pericolo per la porta del Catanzaro sulla girata di Pittarello che trova pronto Situm a chiudere. Passa qualche secondo e arriva il calcio di rigore per i padroni di casa per un mani di Scognamillo nel cercare di evitare l’intervento di Pittarello. Tocca a Baldini (29’) trasformare il penalty spiazzando Fulignati e regalando l’1-1 alla propria squadra. Nel finale di primo tempo da registrare, al 37’, la conclusione di Pandolfi dopo aver eluso l’avversario con Fulignati che blocca a terra.

Con Scognamillo ammonito, mister Vivarini manda immediatamente Miranda in campo al posto del compagno. La ripresa vede le due squadre affrontarsi a tutto campo ma è il Catanzaro a guadagnare il vantaggio grazie alla doppietta di Iemmello, questa volta di testa, sul secondo corner consecutivo calciato da Vandeputte sul primo palo. Al 17’ Situm salva sull’incursione del neo entrato Amatucci. Il Catanzaro controlla agevolmente tenendo palla lontano dall’area. I cambi di Gorini inseriscono forze fresche in avanti, ma è il difensore Salvi alla mezzora con una conclusione dalla distanza ad impegnare Fulignati. Maistrello calcia alle stelle a pochi minuti dal termine mentre i giallorossi ci provano con D’Andrea, servito da Iemmello al 43’ (alto). Dopo 6’ di recupero nei quali la difesa del Catanzaro è sempre ordinata, i giallorossi possono esultare per una vittoria meritata insieme all’impareggiabile curva che ha sostenuto dall’inizio alla fine la squadra di Vivarini.

Carlo Talarico

Il tabellino:

CITTADELLA-CATANZARO 1-2

MARCATORI: 19’ pt Iemmello (Cz), 29’ pt Baldini (Ci rig.), 11’ st Iemmello (Cz).

CITTADELLA (3-4-1-2): Kastrati; Salvi, Negro, Frare, Carissoni; Vita, Danzi (15’ st Amatucci), Carriero (26’ st Tessiore); Baldini (15’ st Cassano); Pandolfi (26’ st Maistrello), Pittarello (38’ st Magrassi). A disp.: Maniero, Mastrantonio, Sottini, Rizza, Cecchetto, Sanogo, Giraudo. All.: Gorini.

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Situm, Scognamillo (1’ st Miranda), Antonini, Veroli (42’ st Krajnc); Sounas (16’ st D’Andrea), Petriccione (31’ st Pompetti), Verna, Vandeputte; Iemmello, Ambrosino (31’ st Brignola). A disp.: Sala, Borrelli, Oliveri, Stoppa, Biasci, Donnarumma. All.: Vivarini.

ARBITRO: Dionisi di L’Aquila.

Guardalinee: Capaldo e Belsanti.

Quarto uomo: Drigo.

Var: Miele. Avar: Manganiello.

ESPULSO: nessuno.

AMMONITI: Baldini (Ci), Scognamillo (Cz), Biasci (Cz), Veroli (Cz), Brignola (Cz).

NOTE: Spettatori: 3694 circa di cui 1866 paganti (793 ospiti) e 1828 abbonati per un incasso totale di euro 23,870,27. Recupero: 2’ pt, 6’ st; corner 5-5

Il video-commento e interviste post-partita del tecnico nel dopo gara Cittadella Vs Catanzaro









Ecco gli highlights Cittadella - Catanzaro 1.2