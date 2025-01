Calcio Serie B: Ecco i dettagli dei Biglietti per Brescia – Catanzaro, 23^ Giornata

Calcio Serie B, 23^ giornata, Brescia – Catanzaro: Informativa Biglietti

Domenica 26 gennaio, alle ore 15:00, lo Stadio "Mario Rigamonti" ospiterà la sfida tra Brescia e Catanzaro, valida per la 23^ giornata del Campionato di Serie BKT. Brescia Calcio ha comunicato i dettagli relativi alla vendita dei biglietti, disponibili attraverso diverse modalità, per permettere ai tifosi di vivere l’evento nel migliore dei modi. Di seguito, tutte le informazioni necessarie per l’acquisto dei tagliandi e le procedure d’accesso allo stadio.

MODALITA’ DI VENDITA:

– ONLINE sul sito Ticketone CLICCA QUI

– Presso gli Store Brescia Calcio (Via Solferino, 51/A e Via X Giornate, 85)

– Presso i PUNTI VENDITA TICKETONE (CLICCA QUI per trovare il più vicino)

– Presso la Biglietteria dello Stadio “Mario Rigamonti”

TARIFFE BIGLIETTI:

TRIBUNA VIP

Intero: € 73,00 (+ € 2,00 di prevendita)

TRIBUNA CENTRALE

Intero: € 56,00 (+ € 2,00 di prevendita)

Ridotto: € 34,00 (+ € 2,00 di prevendita) – riservato a Donne, Under 20 e Diversamente Abili

TRIBUNA LATERALE

Intero: € 36,00 (+ € 2,00 di prevendita)

Ridotto: € 21,00 (+ € 2,00 di prevendita) – riservato a Donne, Under 20 e Diversamente Abili

GRADINATA BASSA

Intero: € 24,00 (+ € 2,00 di prevendita)

Ridotto: € 10,00 (+ € 2,00 di prevendita) – riservato a Donne, Under 20, Universitari e Diversamente Abili

Ridotto Under 10: € 1,00 (acquistabile solo presso store BSFC e Biglietteria dello Stadio)

GRADINATA ALTA

Intero: € 20,00 (+ € 2,00 di prevendita)

Ridotto: € 10,00 (+ € 2,00 di prevendita) – riservato a Donne, Under 20, Universitari e Diversamente Abili

Ridotto Under 10: € 1,00 (acquistabile solo presso store BSFC e Biglietteria dello Stadio)

CURVA NORD

Intero: € 20,00 (+ € 2,00 di prevendita)

Ridotto Under 10: € 1,00 (acquistabile solo presso store BSFC e Biglietteria dello Stadio)

CURVA OSPITI

Intero: € 20,00 (+ € 2,00 di prevendita)

La vendita per il settore ospiti sarà aperta a partire dalle ore 16:00 di giovedì 16 gennaio e chiuderà alle ore 19:00 di sabato 25 gennaio 2025 al costo di € 20,00 + 2,00 di prevendita.

Il giorno della gara NON sarà possibile acquistare tagliandi per il Settore Ospiti presso la biglietteria dello stadio.

Al momento dell’acquisto ogni acquirente può acquistare per sé e per altre 3 persone, per un totale di 4 biglietti.

QUI ulteriori informazioni sulla vendita dei biglietti riguardante i Diversamente Abili.

PROCEDURE ACCESSO STADIO

Per meglio regolare l’afflusso, si informano i tifosi che:

– si potrà accedere allo stadio solo ed esclusivamente dal Gate indicato sul biglietto e solo se in possesso di un titolo d’accesso valido indipendentemente dall’età;

– è indispensabile presentarsi allo stadio con un documento di identità valido;

– si consiglia di presentarsi allo stadio con largo anticipo rispetto al calcio di inizio;

– si consiglia di stampare il biglietto per consentirne la lettura al tornello di ingresso.

Si informano i tifosi che l’acquisto del titolo di accesso comporta l’accettazione del SISTEMA DI GRADIMENTO E REGOLAMENTO D’USO DELL’IMPIANTO consultabile al seguente link. Il loro rispetto è condizione indispensabile per l’accesso e la permanenza nello stadio.

Ecco le info per i tifosi giallorossi

Vendita ONLINE sul sito Ticketone.