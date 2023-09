Calcio. serie B. Intervista a Pierpaolo Bisoli e Mister Caserta dopo il pareggio 2-2 tra Cosenza e FC Südtirol. (Highlights-video)

COSENZA, 16 SETT. - Conferenza Stampa Mister Caserta: Analisi Dopo Cosenza-Sudtirol 2-2

Nella conferenza stampa post-partita dopo il match tra Cosenza e Sudtirol, terminato 2-2, l'allenatore del Cosenza, Mister Caserta, ha affrontato diverse domande da parte dei giornalisti.

Mister Caserta ha iniziato commentando il risultato come un punto importante che ha evitato una terza sconfitta consecutiva che sarebbe stata pericolosa per la squadra. Ha sottolineato la voglia della sua squadra di lottare fino alla fine, nonostante un secondo tempo deludente.

In risposta alle domande sui cambi effettuati durante la partita, Mister Caserta ha spiegato che ha sostituito Marras e Venturi per motivi diversi. Venturi è stato sostituito per evitare una possibile espulsione dopo un fallo vicino alla panchina, mentre Marras era già ammonito e è stato sostituito per inserire un giocatore più fresco e veloce per attaccare la profondità.

Mister Caserta ha ammesso che il secondo tempo è stato difficile, soprattutto dopo aver subito un gol, ma ha evidenziato la determinazione della squadra a non voler perdere e la gioia per il pareggio ottenuto.

Rispondendo alle domande riguardo alla difesa della squadra, Mister Caserta ha riconosciuto che ci sono stati problemi nella fase difensiva, specialmente nell'organizzazione e nella concentrazione. Ha indicato che è necessario lavorare sulle seconde palle e migliorare l'atteggiamento difensivo.

Un giornalista ha notato che il Cosenza sembra in grado di giocare bene solo nella prima mezz'ora delle partite, dopodiché gli avversari prendono il controllo. Mister Caserta ha risposto che la squadra cerca di mettere in difficoltà l'avversario seguendo le tattiche preparate durante la settimana, ma spesso l'avversario riesce a modificare la situazione e il Cosenza deve essere altrettanto bravo a fare lo stesso.

Infine, è stato sollevato un problema ricorrente riguardo agli avversari che riescono ad entrare facilmente nell'area del Cosenza. Mister Caserta ha concordato che la squadra deve essere più aggressiva in quella zona e non permettere all'avversario di arrivare troppo facilmente nella sua area di rigore. Ha sottolineato che il problema riguarda l'intera squadra e che è necessario lavorare su questa situazione.

In generale, Mister Caserta ha riconosciuto che ci sono molti aspetti da migliorare nella sua squadra, ma ha enfatizzato la determinazione e la voglia di lottare fino alla fine dei suoi giocatori. Ha espresso ottimismo nel cercare di ritornare ai livelli iniziali di stagione e ha chiesto umiltà e sacrificio da parte di tutti, compreso se stesso come allenatore.





Nella partita di calcio di Serie B tra Cosenza e FC Südtirol, il risultato finale è stato un pareggio 2-2. Dopo la partita, il tecnico del Cosenza, Pierpaolo Bisoli, ha parlato ai microfoni dei giornalisti.

Bisoli ha iniziato sottolineando che il punto ottenuto era meritato e ha elogiato la sua squadra per la buona prestazione. Ha riconosciuto che la squadra deve migliorare nell'essere più attenta ai dettagli, ma ha anche notato che il suo team è giovane e che l'FC Südtirol ha segnato principalmente su calci d'angolo e cross. Ha cercato di mettere in evidenza l'altezza nella sua squadra rispetto all'anno precedente.

Il tecnico ha anche elogiato l'FC Südtirol per il loro primo gol e ha sottolineato l'importanza di rimanere in partita. Ha espresso dispiacere per alcune opportunità mancate di segnare, ma ha sottolineato che pareggiare al novantesimo è meglio per il Cosenza.

Bisoli ha parlato della sua strategia di utilizzare i sostituti per influenzare la partita, affermando che cerca di privilegiare la squadra nel suo complesso rispetto a singoli giocatori. Ha menzionato un giocatore chiamato Marzocchi come esempio di un giocatore che può fare la differenza quando entra in campo.

Ha elogiato i suoi giocatori per la loro dedizione e applicazione, sottolineando che i cinque cambi consentiti sono uno spot positivo per il calcio, enfatizzando che il calcio è un gioco di squadra, non di singoli.

Il tecnico ha anche evidenziato il fatto che il Cosenza rappresenta una realtà particolare e ha parlato di come sia importante calarsi nella mentalità locale. Ha menzionato un giocatore di nome Mazzocchi come un esempio di un giocatore che ha dimostrato il suo valore nel campo di gioco.

Infine, Bisoli ha condiviso la sua emozione nel tornare a San Vito e ha spiegato che, nonostante il suo affetto per il Cosenza, è onesto riguardo a chi tifa in determinate situazioni. Ha espresso gratitudine per l'accoglienza ricevuta a Cosenza e ha sottolineato che il Cosenza rimarrà sempre nel suo cuore.









