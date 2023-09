Calcio Serie B: Lecco-Catanzaro 3-4. Emozioni giallorosse all'Euganeo. Il commento e interviste post-partita del tecnico (Highlights-video)

PADOVA 03 SETT. - Arriva la prima vittoria stagionale in trasferta per il Catanzaro in una gara tra neopromosse al cardiopalmo sino al termine. Catanzaro due volte avanti nel primo tempo, raggiunto nella ripresa, quindi di nuovo avanti due volte nel finale con rete del 3-4 di Eusepi in pieno recupero. I tre punti consentono ai giallorossi del presidente Floriano Noto di agganciare al comando della classifica il Parma che renderà visita ai giallorossi dopo la sosta per le Nazionali. La vittoria del Catanzaro non fa una piega su un Lecco che ha saputo solo da pochissimi giorni di poter disputare il campionato di serie B e necessita di tempo per inserire le diverse novità di mercato.

Subito Catanzaro in avanti. All’8’ Biasci si avventa su una palla vagante ma viene murato da Caporali in corner, passano pochi secondi e Pietro Iemmello coglie la base del palo calciando dal limite dell’area. Al 10’ Scognamillo cade in area, ma non c'è contatto con Caporale e Feliciani fa proseguire il gioco. Dopo la conclusione di Pontisso, al 16’ un traversone di Giudici mette Novakovich in condizione di colpire di testa ma la mira non è precisa. Al 28’ il Var annulla la rete di Iemmello (colpisce col braccio seppur attaccato al corpo) sul corner di Vandeputte ed il colpo di testa di Brighenti.

Ma la rete giallorossa è nell’aria e arriva poco dopo perché al 31’ Bianconi e Caporale dimenticano Iemmello che sul corner di Vandeputte insacca di testa regalando il vantaggio ai giallorossi. Nel resto del tempo al 37’ Biasci, sulla palla invitante di Vandeputte, la mette sul fondo da buona posizione mentre il Lecco cerca di manovrare ma senza rendersi pericoloso.

Nella ripresa mister Foschi chiama in campo immediatamente rinforzi a centrocampo e in avanti, ma è sempre il Catanzaro a tenere palla. Al 4’ Situm controlla e libera un destro che termina alto. Si vede il Lecco al 6’ con Caporale che colpisce bene di testa ma la palla termina alta. Al 9’ tre occasioni nella stessa azzioni con una doppia conclusione di Vandeputte e poi di Iemmello. Il raddoppio arriva all’11’ con Vandeputte su assist di Sounas dal fondo. La reazione bluceleste è in un tiro di Novakovich al 17’ quindi, due minuti, dopo Fulignati neutralizza all’incrocio la punizione di Lepore ma deve capitolare sul colpo di testa di Novakovich su corner. Con la gara riaperta, mister Vivarini avvicenda la coppia di attaccanti con Donnarumma e D’Andrea.

Il Lecco cerca la profondità, il Catanzaro al 29’ si fa vedere con Donnarumma libera un diagonale che termina sul fondo. Il pareggio in rimonta arriva al 38’ con la rete in mischia di Caporale ma il Catanzaro si riporta in vantaggio al 40’ con un diagonale di Verna che subisce una leggera deviazione. La gara non termina e il Lecco trova la terza rete con Eusepi. Il finale è convulso ma il risultato non cambia e il Catanzaro può gioire coi suoi mille tifosi arrivati a Padova da tante parti d’Italia. Appuntamento al Ceravolo il 17 settembre per lo scontro tra le prime.

Carlo Talarico





Il tabellino:

LECCO-CATANZARO 3-4

MARCATORI: 31’ pt Iemmello (C), 11’ st Vandeputte (C), 19’ Novakovich (L), 38’ st Caporale (L), 40’ st Verna (C), 43’ st Donnarumma (C), 47’ st Eusepi (L).

LECCO (3-5-2): Melgrati; Celjak, Bianconi, Caporale; Giudici (13’ st Tordini), Ionita (1’ st Sersanti), Galli, Crociata (1’ st Tenkorang), Lepore; Novakovic (39’ st Eusepi), Pinzauti (1’ st Di Stefano). A disp.: Bonadeo, Saracco, Sersanti, Scapuzzi, Donati, Marrone, Boci, Lemmens. All.: Foschi.

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Situm (13’ st Katseris), Scognamillo, Brighenti, Kranjnc; Sounas (34’ st Pompetti), Ghion, Pontisso (13’ st Verna), Vandeputte; Iemmello (22’ st Donnarumma), Biasci (22’ st D’Andrea). A disp.: Sala, Borrelli, Krastev, Miranda, Brignola, Stoppa, Veroli. All.: Vivarini.

ARBITRO: Feliciani di Teramo.

Assistenti arbitrali: Del Giovane e Niedda.

Quarto ufficiale: Djurdjevic.

Var: Giua.

Avar: Dionisi.

ESPULSO: 50’ st dalla panchina il preparatore dei portieri Zambardi (C).

AMMONITI: Crociata (L), Katseris (C), Sersanti (L), Vivarini (C).

NOTE: Spettatori 2500 circa (di cui un migliaio ospiti). Angoli: 7-4 per il Catanzaro. Recupero: pt 3’, st 7’.





Luciano Foschi commenta la sconfitta 3-4 del Lecco contro il Catanzaro: Lavoro da Fare e Punti Positivi da Sottolineare

Il tecnico Mister Luciano Foschi ha commentato la partita tra Lecco e Catanzaro, che è finita con il punteggio di 3-4. Ha espresso delusione per il comportamento della sua squadra, soprattutto nel secondo tempo, dove sembravano meno concentrati e meno determinati rispetto al primo tempo. Ha sottolineato che non è facile segnare tre gol in una partita, quindi è stata una delusione perdere nonostante questo.

Foschi ha riconosciuto che la squadra ha bisogno di migliorare principalmente in difesa e nella compattezza del gruppo. Ha ammesso che la mancanza di esperienza nel campionato ha giocato un ruolo, ma ha anche elogiato la forza dell'organizzazione del Catanzaro. Ha affermato che la squadra ha bisogno di rimettersi in sesto e imparare dagli errori commessi.

Tuttavia, Foschi ha sottolineato che ci sono anche aspetti positivi da tenere in considerazione, come il fatto che la squadra è riuscita a segnare tre gol. Ha affermato che la squadra è viva e che deve concentrarsi sulle cose positive, ma allo stesso tempo, deve lavorare duramente per correggere gli errori.

Quando gli è stato chiesto riguardo alle scelte tattiche e alla formazione iniziale, Foschi ha difeso le sue decisioni, sottolineando che aveva bisogno di giocatori esperti all'inizio per affrontare una squadra difficile come il Catanzaro. Ha ammesso che i cambi effettuati nel secondo tempo non hanno sortito l'effetto desiderato, ma ha sottolineato che la squadra ha lottato bene per recuperare da un deficit di due gol e ha apprezzato lo spirito di squadra mostrato dai suoi giocatori.

In conclusione, Foschi ha ammesso di essere deluso per la sconfitta, ma ha anche riconosciuto che la squadra ha dimostrato determinazione nel secondo tempo. Ha sottolineato l'importanza di imparare dagli errori e lavorare duramente per migliorare, poiché l'obiettivo è ottenere la promozione in Serie A. Ha anche elogiato l'attacco della squadra nonostante la sconfitta.





Il tecnico Vincenzo Vivarini: Analisi della Vittoria Contro il Lecco e Obiettivi Futuri



Il tecnico del Catanzaro, Vivarini, è stato intervistato dopo la partita contro il Lecco, che si è conclusa con una vittoria per il Catanzaro per 4-3. Vivarini è stato inizialmente elogiato per la sua squadra che ha conquistato il primo posto in campionato. Ha sottolineato che la sua squadra ha mantenuto lo stesso trend dell'anno precedente, con un attacco potente ma alcune vulnerabilità difensive.

Vivarini ha analizzato la partita, notando che entrambe le squadre hanno mostrato le loro qualità dell'anno scorso. Ha elogiato il carattere e lo spirito del Lecco, che ha aumentato l'aggressività e la pressione nel secondo tempo. Questo ha portato il Catanzaro a concedere due gol su calci d'angolo e uno su una palla persa a centrocampo. Tuttavia, ha anche sottolineato che la sua squadra ha avuto molte occasioni da gol e ha giocato bene.

L'intervistatore ha poi chiesto a Villani delle prestazioni difensive delle due squadre. Villani ha affermato che il Lecco si è difeso bene, chiudendo gli spazi e aspettando il Catanzaro nel centrocampo. Ha elogiato il lavoro della sua squadra nel primo tempo, dove hanno aggredito con successo e hanno concesso pochissime opportunità agli avversari.

Quando gli è stato chiesto se il Catanzaro fosse considerato una squadra candidata per lottare per una zona alta nei play-off, Vivarini ha risposto in modo cauto. Ha sottolineato che la squadra ha rinnovato la rosa con giovani talenti che devono ancora adattarsi al progetto tattico. Ha detto che il focus è sulla crescita della squadra e che non si fanno illusioni sulla classifica, specialmente considerando la competitività della Serie B.

Infine, Vivarini ha menzionato l'importanza di rimanere concentrati e di non abbassare l'attenzione, soprattutto in una serie come la Serie B, dove ogni partita è competitiva. Ha riconosciuto l'entusiasmo dei tifosi e ha espresso gratitudine per il loro supporto, ma ha sottolineato l'importanza di rimanere concentrati sulla crescita della squadra.

