Catanzaro, in arrivo un esterno sinistro dalla Juventus

Morleo ai saluti. Andrà in prestito al Messina. Al suo posto arriverà Turicchia, esterno sinistro scuola juventina





CATANZARO - Dura pochi giorni la permanenza del giovane Umberto Morleo al Catanzaro. Il classe 2005 è stato ceduto in prestito al Messina per avere la possibilità di giocare con una certa continuità ed acquisire il minutaggio necessario per la sua crescita professionale.

Al suo posto il DS Polito metterà a disposizione di mister Caserta il giovane, sempre di scuola juventina, Riccardo Turicchia che nel suo palmares vanta una cinquantina di presenze in serie C con la seconda squadra bianconera, la Juventus Next Gen.

Il ventunenne esterno sinistro potrà svolgere bene entrambe le fasi grazie alla sua duttilità.

L’operazione è in via di definizione e dovrebbe essere portata a compimento nelle prossime ore.

SECONDA AMICHEVOLE

Oggi i giallorossi saranno impegnati nella seconda amichevole con il Chisola, squadra che milita nel girone piemontese della serie D allenata da una vecchia conoscenza del Catanzaro, l’ex Nicola Ascoli residente in Piemonte già da diversi anni.

L’incontro - con inizio programmato alle ore 17 a Morgex - sarà l’occasione per vedere all’opera molti dei nuovi che nella prima amichevole disputata 3 giorni fa non erano stati utilizzati. Il riferimento è ad esempio a Compagnon, Pittarello e Pagano, questi ultimi due arrivati in ritiro a Morgex solo da un paio di giorni ma che avevano iniziato la preparazione con la loro precedente squadra di appartenenza.

ABBONAMENTI

Sono più di 2000 le tessere sottoscritte dai tifosi giallorossi dopo i primi giorni dedicati alla prelazione da parte dei vecchi abbonati.

Ricordiamo che questa prima fase è dedicata a chi vorrà confermare il posto occupato nella passata stagione e si concluderà giorno 30. Dal giorno successivo e fino al 2 agosto inizierà la seconda fase nella quale i vecchi abbonati avranno la possibilità di far valere il diritto di prelazione scegliendo un posto diverso dello stesso settore della passata stagione o addirittura un settore diverso.

Maurizio Martino