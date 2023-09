Calcio Serie B Lecco-Catanzaro: info Biglietti. Ecco i prezzi dei tagliandi, punti prevendita esterni, on-line e settore ospiti, i dettagli

È aperta la prevendita del settore ospiti per la gara della quarta giornata del campionato serie B Lecco-Catanzaro, in programma domenica 3 settembre allo stadio Euganeo di Padova, con calcio di inizio alle ore 18,30

I biglietti del settore ospiti possono essere acquistati on-line su vivaticket.it, al costo di euro 15 oltre ai diritti prevendita.

A seguito della riunione del GOS di Padova è stato stabilito il percorso per l’accesso allo stadio “Eugano” per i tifosi giallorossi in occasione del match Lecco – Catanzaro.

TIFOSERIA CATANZARO (Curva Nord Ospiti):

ARRIVANDO DA A13 BOLOGNA-PADOVA: Uscire a Padova Sud, proseguire seguendo indicazioni A4 Milano e Trento/Vicenza. Proseguire sulla SR47 Corso Australia, procedere fino all’USCITA 1 (Padova Via Po, stazione), alla rotonda tenere la sinistra e prendere la terza uscita sulla destra Viale Coppi (seguendo indicazioni tifoseria ospite). Al termine di Viale Coppi girare a sinistra in Viale Nereo Rocco per accedere al parcheggio nord ospiti.







La chiusura della vendita sarà alle ore 19 di sabato 2 settembre.





INFO COME AVERE BIGLIETTO

I possessori dell’abbonamento per la stagione 23/24, possono richiedere il biglietto gratuito, mostrando la ricevuta dell’abbonamento, presso Shamrock Irish Pub in via Giuseppe Parini 5 (Lecco), da lunedì a venerdì dalle 17:30 all’1:00; sabato e domenica dalle 12:00 all’1:00.

On-line attraverso il circuito Vivaticket

Presso Shamrock Irish Pub con orari sopraindicati

PREZZI

Settore CURVA NORD OSPITI euro 15,00

Settore POLTRONE PREMIUM euro 25,00

Settore POLTRONE BIANCO SCUDATE euro 25,00

Settore VECCHIE GLORIE euro 25,00

Settore Tribuna OVEST intera euro 20,00

Settore CURVA OVEST NORD (CURVA LECCO) euro 15,00