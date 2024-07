Calciomercato. È ufficiale: Paolo Morganti è il nuovo DG dell’US Catanzaro

CATANZARO, 14 GIU. - L’US Catanzaro 1929 ha un nuovo direttore generale: Paolo Morganti. L’annuncio è stato fatto oggi dal presidente Floriano Noto, che ha deciso di affidare all’ex manager della Juventus il ruolo di DG. Morganti, 45 anni a novembre, vanta una carriera ricca di esperienze sia sul campo che dietro le quinte del calcio italiano.

Negli ultimi quattro anni, Morganti ha ricoperto il ruolo di Football department organization manager presso la Juventus, dove ha gestito le attività organizzative dell'Area Football, inclusa la direzione dei centri sportivi Continassa e Vinovo e della scuola Juventus. Prima di questa esperienza, è stato direttore generale del Novara, squadra in cui ha militato anche come calciatore.

“Sono entusiasta di cominciare questa nuova avventura – ha dichiarato Morganti – e ringrazio il presidente Noto per la fiducia che ha riposto in me. So che la società ha messo in piedi, in questi anni, un progetto serio e oculato grazie al quale sono arrivati risultati importanti. Non vedo l’ora di cominciare partendo, come è giusto che sia, da quei valori di identità e territorio che la squadra e la società devono tutelare ed esaltare.”

Paolo Morganti si lega all’US Catanzaro con un contratto di due anni, durante i quali sarà chiamato a consolidare e migliorare i risultati raggiunti dalla società calabrese negli ultimi anni. La sua nomina rappresenta un passo importante nel progetto di crescita dell’US Catanzaro, che mira a stabilizzarsi ai vertici del calcio italiano, valorizzando al contempo il proprio legame con il territorio e i suoi tifosi.

Il presidente Floriano Noto ha espresso grande soddisfazione per l’arrivo di Morganti: “Paolo è una figura di grande competenza e professionalità. Siamo convinti che la sua esperienza e la sua visione saranno fondamentali per il nostro progetto. Gli auguriamo buon lavoro e siamo certi che saprà contribuire in modo significativo al futuro della nostra squadra.”

L’US Catanzaro, sotto la guida di Morganti, punta a rafforzare la propria struttura organizzativa e a perseguire ambiziosi obiettivi sportivi, con l’obiettivo di riportare la squadra ai fasti del passato e di costruire un futuro di successo.

Tra le priorità di Morganti ci sarà la gestione delle risorse umane, con un'attenzione particolare allo sviluppo del settore giovanile. La valorizzazione dei giovani talenti locali sarà un aspetto cruciale del suo mandato, in linea con la filosofia del club di promuovere il legame con il territorio. Inoltre, il nuovo DG lavorerà per migliorare le infrastrutture del club, cercando di offrire ai giocatori e allo staff le migliori condizioni possibili per lavorare e crescere.

La tifoseria giallorossa ha accolto con entusiasmo la notizia della nomina di Morganti, vedendo in lui un professionista capace di dare continuità al progetto di crescita iniziato negli ultimi anni. La sfida è ambiziosa, ma con la guida esperta di Morganti, l’US Catanzaro sembra pronto a scrivere nuove pagine di successo nella sua storia.

I prossimi mesi saranno cruciali per delineare la nuova stagione, con Morganti già al lavoro per pianificare il futuro e mettere in campo strategie vincenti. La città di Catanzaro e tutti i tifosi attendono con impazienza di vedere i risultati di questa nuova e promettente collaborazione.